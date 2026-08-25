Jimmy Kimmel admite que está considerando retirarse, pero su esposa quiere que “siga luchando”

Jimmy Kimmel dice que está sopesando si retirarse de su programa nocturno de la cadena ABC, pero teme arrepentirse, mientras que su esposa quiere que continúe porque su trabajo es “increíblemente importante en este momento”.

Ante la pregunta de si temía mirar atrás después de terminar Jimmy Kimmel Live! y preguntarse por qué lo había dejado, le dijo a Dax Shepard en el pódcast Armchair Expert: “Sí, he sentido eso. Conozco gente que ha estado en esa situación. Es curioso. La gente hace un gran espectáculo diciendo: 'Ya terminé y estoy cansado de hacer esto', y luego regresan con menos éxito intentando hacer lo mismo. Y eso siempre es decepcionante. Y siempre lo pienso y me digo: '¿Seré yo el que termine así?'”.

Kimmel (58), ha presentado Jimmy Kimmel Live! desde 2003, lo que lo convierte en el presentador con más antigüedad de la actual generación de programas de televisión nocturnos estadounidenses.

Su contrato finaliza en mayo de 2027.

Kimmel acordó una prórroga de un año con Disney, propietaria de ABC, en diciembre de 2025, aproximadamente tres meses después de que la cadena suspendiera su programa por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La suspensión se revocó seis días después, y Disney declaró haber mantenido “conversaciones reflexivas” con Kimmel.

open image in gallery Molly McNearney, esposa de Kimmel desde hace 13 años y coguionista principal y productora ejecutiva de su programa, admite que tiene sentimientos encontrados sobre lo que debería hacer Kimmel ( AFP/Getty )

Kimmel imaginó cómo reaccionaría su yo más joven ante la idea de renunciar a un trabajo que antes le entusiasmaba.

“¿Alguna vez te has preguntado: ‘¿Cómo le explicaría esto a mi yo de 25 años, simplemente rendirme, simplemente dejarlo ir?’ Sé que mi yo de 25 años pensaría: ‘¿Estás loco?’. Me habría emocionado muchísimo trabajar en un lugar que tuviera una mesa de refrigerios gratis”, expresó.

Por su parte, Molly McNearney, esposa de Kimmel desde hace 13 años y coguionista principal y productora ejecutiva de su programa, dijo que tenía sentimientos encontrados sobre lo que Kimmel debería hacer.

“Sin duda, me parece una buena idea para el sistema nervioso de la familia. Siento que Jimmy ahora mismo tiene como una caña de pescar en una mano y una linterna en la otra. Se merece salir al río a relajarse, pero también quiero que siga luchando”, le dijo a Shepard.

McNearney dijo que sentía un “deseo de no renunciar” porque creía que el trabajo de Kimmel era “increíblemente importante en este momento”.

“Sé que lo estamos haciendo de forma aislada, pero creo que les da a las personas la sensación de que sus voces son escuchadas, y creo que eso es importante”, afirmó.

“Pero como su esposa, me gustaría mucho que pudiera dejar de hacer este programa para que pudiera relajarse”, agregó, para luego manifestar que le alegraría que el programa terminara “de la mejor manera”.

open image in gallery La incertidumbre en torno a los programas de televisión nocturnos se ha acentuado con la cancelación de ‘The Late Show’, de Stephen Colbert, que puso fin a su andadura el 21 de mayo tras 11 años en antena ( Getty )

Sin embargo, Kimmel estaba seguro de que terminar su programa no significaría dejar de trabajar por completo. “Depende de lo que entiendas por jubilación”, dijo.

“Nunca voy a dejar de hacer cosas. Así que es simplemente una situación diferente”, aclaró.

En junio, Kimmel declaró a la revista Vulture que las cosas habían sido “turbulentas” tras la renovación de su contrato.

“Para mí es importante ser responsable”, dijo sobre su posible salida, y añadió que “podría [retirarse] por todo lo alto y recibir muchos aplausos, pero sería algo muy egoísta”.

La incertidumbre en torno a la televisión nocturna estadounidense se ha visto acentuada por la cancelación del programa de entrevistas The Late Show de Stephen Colbert, que finalizó su emisión el 21 de mayo tras 11 años en antena.

Kimmel declaró a Vulture que se sentía “un poco derrotado” por la decisión. “En muchos sentidos, siento que estoy viendo mi propio futuro”, dijo.

Traducción de Sara Pignatiello