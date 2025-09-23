Jimmy Kimmel regresa a las redes sociales por primera vez desde la suspensión de programa

Jimmy Kimmel regresó a las redes sociales por primera vez desde que su programa nocturno salió del aire en medio de circunstancias controvertidas.

El presentador, de 57 años, publicó una fotografía junto al fallecido guionista de televisión Norman Lear, con el mensaje: “Hoy extraño a este tipo”.

La publicación en Instagram funciona como un homenaje al creador de All in the Family, quien falleció en diciembre de 2023 a los 101 años.

La publicación también podría interpretarse como un mensaje directo a los críticos de Kimmel. Lear fue un activista liberal declarado y un firme defensor de la Primera Enmienda, que garantiza el derecho a la libertad de expresión. Además, fundó la organización progresista People for the American Way.

Lear también fue un crítico destacado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En 1976, presentó una demanda exitosa contra la FCC, luego de que el organismo estableciera que toda la programación transmitida entre las 7:00 y las 9:00 de la noche debía considerarse “apta para toda la familia”. Un tribunal del distrito de California determinó que esa política violaba la Primera Enmienda.

open image in gallery Norman Lear y Jimmy Kimmel juntos en 2019 ( Getty )

Jimmy Kimmel Live! regresará esta noche a la cadena ABC por primera vez desde que fue suspendido “indefinidamente” la semana pasada, luego de que la emisora recibiera presiones por parte de la FCC.

Antes del anuncio de la suspensión, el presidente de la FCC, Brendan Carr, había criticado tanto a ABC como a su empresa matriz, Disney, por presuntas violaciones relacionadas con un monólogo de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk.

“Miren, esto puede resolverse por las buenas o por las malas. Estas compañías pueden tomar medidas, hacer algo, francamente, con respecto a Kimmel, o bien... la FCC tendrá más trabajo por delante”, declaró Carr.

El comentario que puso a Kimmel en el centro de la polémica apareció en el episodio del lunes 14 de septiembre, cuando dijo: “Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos, y de paso aprovecharon para sacar rédito político”.

open image in gallery Protestas tras la suspensión de Jimmy Kimmel en ABC ( AP )

Kimmel fue retirado del aire poco después, lo que desató un intenso debate sobre la libertad de expresión: Celebridades, figuras políticas y varios presentadores —actuales y retirados— de programas nocturnos expresaron públicamente su indignación.

Con el paso de los días y sin una respuesta clara por parte de ABC ni de Kimmel, la presión contra la cadena fue en aumento. Las protestas comenzaron a multiplicarse frente al estudio de Kimmel en Hollywood, mientras actores de Disney recurrieron a las redes sociales para pedir a sus seguidores que cancelaran sus suscripciones a Disney+ y boicotearan por completo a la compañía.

Horas antes de que se anunciara el regreso de Kimmel al aire, más de 400 celebridades (entre ellas Jennifer Aniston y Meryl Streep) habían firmado una carta abierta para denunciar el lunes por la tarde la decisión de ABC de sacar del aire al conductor nocturno.

Ese mismo lunes, Disney emitió un comunicado en el que explicó: “El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para no exacerbar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Tomamos la decisión porque nos pareció que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por tanto, insensibles”.

“Durante los últimos días hemos mantenido conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras esas conversaciones, decidimos reanudar el programa el martes”, indicó la compañía.

El programa nocturno seguirá fuera del aire en algunos canales locales, ya que Nexstar Media y Sinclair Inc continúan con el boicot.

Traducción de Leticia Zampedri