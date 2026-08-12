Nicholas Hoult se une a la serie de ‘Harry Potter’ para la segunda temporada e interpretará a Gilderoy Lockhart

Según los informes, Nicholas Hoult se unirá al elenco de la adaptación de Harry Potter de HBO en el papel de Gilderoy Lockhart.

El actor de 36 años, estrella de X-Men: Primera Generación y Superman, se unirá a la serie en su segunda temporada.

Según Deadline, Hoult fue elegido para interpretar al personaje al que dio vida Kenneth Branagh en la versión cinematográfica de 2002 de Harry Potter y la Cámara Secreta.

La primera temporada de la adaptación televisiva de HBO de la popularísima saga se estrenará esta Navidad, el 25 de diciembre de 2026. Se la describió como una “adaptación fiel de la aclamada saga de libros de Harry Potter, escrita y producida por J.K. Rowling”.

En los libros, Lockhart es un autor famoso que se convierte en profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en la escuela de magia de Hogwarts.

Nicholas Hoult interpretará a Gilderoy Lockhart en la serie ‘Harry Potter’ de HBO ( Jamie McCarthy/Getty Images )

Hoult se dio a conocer por su habilidad para dotar de encanto a los papeles de villano, especialmente por su interpretación de Lex Luthor en Superman de 2025.

Durante el último año, HBO presentó un impresionante reparto para la nueva serie, desde sus nuevas estrellas jóvenes hasta John Lithgow como Dumbledore y Peter Serafinowicz, de Shaun of the Dead, como Peeves el Poltergeist.

En mayo pasado, HBO anunció que, tras realizar audiciones a más de 30.000 actores para los tres personajes principales, Dominic McLaughlin interpretará a Harry, Arabella Stanton a Hermione y Alastair Stout a Ron. Los personajes de estos tres nuevos actores fueron originalmente interpretados por Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, respectivamente.

El papel de Severus Snape, que anteriormente interpretaba el fallecido Alan Rickman, ahora lo interpretará Paapa Essiedu. Es conocido por sus papeles en Genie, Gangs of London y The Lazarus Project.

Se prevé que la serie dure una década, y cada temporada estará basada en uno de los siete libros de Rowling. Los libros narran la historia de Harry Potter, de 11 años, desde su admisión en Hogwarts, la prestigiosa escuela de magia y hechicería, hasta sus intentos por derrotar al malvado Lord Voldemort.

Habrá algunas diferencias entre la serie de HBO y las aclamadas películas de Harry Potter. Los personajes tendrán la misma edad que en los libros, lo que significa que Snape solo tendrá 31 años, y los Dursley también serán mucho más jóvenes que en las películas.

Actualmente se desconoce si alguno de los miembros del reparto original aparecerá a lo largo de la serie, pero Daniel Radcliffe, quien originó el papel de Harry Potter, expresó su entusiasmo por verla como espectador.

Traducción de Olivia Gorsin