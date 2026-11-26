Gordon Ramsay será el presentador de la próxima temporada de Top Gear, justo cuando el expresentador Jeremy Clarkson sigue ampliando sus negocios en el sector de la hostelería con sus explotaciones agrícolas —una ironía que no pasa desapercibida para el presentador—.

Clarkson, de 66 años, se pronunció sobre la noticia del programa de la BBC y expresó en X su sincera opinión sobre el nombramiento de Ramsay.

El periodista y presentador presentó Top Gear junto a Richard Hammond y James May desde 2002 hasta 2015, año en el que fue despedido por agredir físicamente a un productor durante una discusión sobre el servicio de catering tras una jornada de rodaje. Hammond y May abandonaron el programa en señal de solidaridad y el trío pasó a presentar The Grand Tour para Amazon Prime Video.

Cuando le preguntaron en X qué le parecía que Ramsay se pusiera al frente de Top Gear, Clarkson respondió: “Abrí un restaurante. Él está haciendo un programa de autos”.

No fue la única estrella de Top Gear que se pronunció sobre la noticia, ya que el presentador original, Tiff Needell, también lo celebró con un tuit propio.

“¡Hurra! Vueve @BBC_TopGear”, escribió el expiloto de carreras, que presentó Top Gear desde 1987 hasta 2001. “No sé si Gordon Ramsay le gustará a todo el mundo, pero es estupendo que vuelva un programa que entretuvo a la audiencia de forma intermitente durante los últimos 50 años ¡y en el que aparecí en más episodios que nadie, salvo el gran Clarkson!”.

May también respondió a la noticia en X, donde compartió el anuncio del reparto con el siguiente comentario: “Quizá mejore la comida de las áreas de servicio de las autopistas”.

Por otra parte, Hammond reveló que desde Top Gear le habían propuesto volver al programa, pero que él había rechazado la oferta. “Se pusieron en contacto conmigo para ver si me interesaría participar en la dirección del nuevo Top Gear, pero no quiero volver a lo que era antes. Por eso no lo hice”, declaró en el programa PM de Radio 4.

Richard Hammond, James May y Jeremy Clarkson en “Top Gear”

Aunque afirmó que el programa podría “tomar un rumbo diferente” tras el accidente del antiguo presentador Freddie Flintoff, cree que la BBC “debería estar emitiendo un programa de coches en este momento”.

Flintoff fue uno de los últimos presentadores de Top Gear, tras incorporarse al programa junto a Paddy McGuinness para presentar junto a Chris Harris en 2019. Sin embargo, el programa se interrumpió repentinamente en 2022 tras el accidente casi mortal que sufrió Flintoff durante el rodaje, que le provocó lesiones graves.

Tras la salida de Hammond, Clarkson y May, Top Gear volvió en 2016 con el presentador Chris Evans, el actor Matt LeBlanc, el periodista especializado en motor Harris, la piloto Sabine Schmitz, el comentarista Eddie Jordan y el periodista Rory Reid. Evans se marchó tras solo una temporada y el programa se renovó con nuevos talentos en 2018.

Ramsay, que es piloto de carreras con licencia y ya participó en el programa en tres ocasiones anteriores, contará con la colaboración de unos copresentadores que aún no se dieron a conocer. La nueva temporada de Top Gear se grabará el año que viene y se emitirá en BBC One en 2028.

Traducción de Olivia Gorsin