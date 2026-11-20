Más de 100.000 personas han pedido a Netflix que cancele una de sus nuevas series por considerarla “blasfema”.

El drama juvenil El cuerpo se ha posicionado entre las producciones más vistas del mes en la plataforma de streaming desde su estreno el 11 de noviembre. Sin embargo, su éxito ha estado acompañado de una fuerte polémica entre miles de espectadores que consideran su contenido “anticatólico”.

La serie de Netflix ‘El cuerpo’ ha provocado la indignación de miles de espectadores católicos ( Netflix )

La serie estadounidense de ocho episodios, descrita por su creadora, Quinn Shephard, como un “psicodrama adolescente provocador con toques de terror católico”, sigue a un grupo de estudiantes que simulan un ritual satánico en el que ofrecen, a modo de broma, a una de sus compañeras (Sofia Wylie) como sacrificio virginal. Sin embargo, cuando la joven entra en coma, las demás comienzan a experimentar visiones que parecen anticipar el futuro, lo que desata una histeria colectiva en toda la escuela.

Tras el estreno, se lanzó una petición en la plataforma CitizenGO para exigir la cancelación de la serie, que al momento de redactar este artículo ya había reunido 111.000 firmas.

“Netflix acaba de llevar a los hogares cristianos un contenido que ningún padre permitiría que sus hijos vieran [...]. Firma hoy y pídele a Peter Rice, director de contenido de Netflix, que cancele El cuerpo antes de que llegue a más familias cristianas”, señala la petición.

“Netflix llega a cientos de millones de hogares en todo el mundo y, en 2018, uno de sus principales ejecutivos reconoció que las familias y los espectadores religiosos constituían ‘una audiencia muy importante’. Es hora de recordarle a Netflix lo que eso significa”, añade.

Antes de que estallara la polémica, Shephard habló sobre los temas que aborda la serie en una entrevista con Variety. La creadora, quien aseguró que “nunca ha sido atea” y se describió como una persona con inquietudes espirituales, explicó que quienes trabajan en El cuerpo tienen una visión “muy positiva” de la fe, pero son críticos con el sistema.

“Siempre me sentí identificada con el terror religioso de una forma que no terminaba de comprender, con esos temas de vergüenza, pasión y éxtasis”, contó. “A medida que fui creciendo y empecé a trabajar en esta serie, pensé: ‘Es la metáfora perfecta del paso a la adultez de una joven queer: experiencias de devoción que le dan sentido a tu vida, pero que también están acompañadas de una profunda represión’”.

Shephard explicó que el terror religioso siempre ha explorado esas contradicciones de una manera que le resultaba fácil de comprender. Además, reconoció que escribir El cuerpo la ayudó, de una forma inesperada, a sanar su relación con la fe, “hasta el punto de poder sentarme con los miembros más religiosos de mi familia y tener una conversación de verdad significativa sobre el tema”.

Traducción de Leticia Zampedri