La historia de Ted Lasso todavía no ha llegado a su fin.

Apple TV+ anunció el lunes que la serie fue renovada para una quinta temporada. Aunque no se dieron a conocer más detalles, según informó Deadline, está previsto que la producción comience en abril de 2027.

The Independent se puso en contacto con representantes de Apple TV+ para solicitar comentarios.

En la cuarta temporada de la popular serie, el protagonista y entrenador de fútbol Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, regresó a Inglaterra para dirigir a un equipo femenino de segunda división. Sin embargo, el desenlace también incluyó una muerte inesperada, un embarazo y varias incógnitas sin resolver, por lo que la quinta entrega tendrá numerosas historias por desarrollar.

En la cuarta temporada, Sudeikis volvió a compartir pantalla con Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt, Brett Goldstein y Jeremy Swift, aunque todavía no se sabe cuáles de ellos regresarán para la próxima entrega.

open image in gallery La cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ se centró en un equipo de fútbol femenino ( Apple TV+ )

La noticia llega semanas después de que Sudeikis hablara sobre la posibilidad de realizar una quinta y una sexta temporada durante una entrevista en el pódcast Talk Easy with Sam Fragoso. Aunque en un principio pensaba que la exitosa serie, estrenada en 2020, terminaría con su tercera entrega, sorprendió a los fanáticos con una cuarta temporada que se estrenó en agosto.

El actor aseguró que “le gustaría” continuar con la serie, aunque reconoció que “se necesita el esfuerzo de muchas personas”. Al preguntarle si creía que Apple también estaría interesada, respondió: “Supongo que sí”.

open image in gallery Tanya Reynolds y Jason Sudeikis en la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’, centrada en un equipo de fútbol femenino ( Apple TV+ )

Por su parte, su compañera de reparto Hannah Waddingham decidió competir en una categoría diferente en las próximas entregas de premios.

La actriz, de 52 años, tuvo un papel más destacado en la cuarta temporada, en la que su personaje, Rebecca Welton, creó el equipo femenino ficticio del AFC Richmond, contraparte del equipo masculino que protagonizó las tres primeras entregas.

Durante su participación en la serie, Waddingham recibió tres nominaciones al Emmy como mejor actriz de reparto en una serie de comedia y ganó el premio en 2021. Si consigue otra nominación, se sumará a la selecta lista de intérpretes que han competido en las categorías de reparto y protagónica por una misma serie, como Allison Janney por The West Wing y Jon Cryer por Two and a Half Men.

Waddingham también recibió dos nominaciones a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto en televisión, una categoría que incluye series, miniseries y películas para televisión, y otras dos como mejor actriz en una serie de comedia, que contempla tanto papeles protagónicos como secundarios.

Mientras tanto, su compañera Juno Temple, quien interpreta a Keeley Jones, la mejor amiga de Rebecca y encargada de relaciones públicas del AFC Richmond, seguirá compitiendo en la categoría de mejor actriz de reparto. Por su parte, Sudeikis volverá a postularse como mejor actor protagónico por su interpretación del personaje principal.

Traducción de Leticia Zampedri