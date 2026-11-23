Tyson Fury tiene “esquizofrenia leve”, según reveló su esposa, Paris, en un nuevo documental sobre el boxeador.

El proyecto homónimo de Netflix narra la trayectoria del campeón de boxeo desde su infancia hasta la cima de su carrera, y repasa sus triunfos personales y profesionales, así como los diversos contratiempos a los que se enfrentó tanto dentro como fuera del ring.

Incluye entrevistas con el propio Tyson, su esposa Paris y su padre John, en las que se abordan temas como sus problemas de salud mental, adicción y el duelo tras la pérdida de un hijo.

Paris y Tyson recordaron cómo empezó a oír voces que amenazaban con matarlo a él y a su familia tras ser hospitalizado por un presunto infarto en junio de 2016, después de caer en depresión y recurrir a las drogas y al alcohol.

“No hay palabras para explicar la oscuridad en la que me encontraba”, afirma Tyson. “Era como la versión real de las profundidades del fuego del infierno”. “Estaba convencido al 100 % de que acabaría en una habitación acolchada con la puerta cerrada con llave, y eso me daba muchísimo miedo”.

París recordó: “Llego allí y Tyson me mira; tiene cables por todas partes. Parece que está realmente asustado”. Dice: “Sácame de aquí. Los Illuminati, todos están metidos en esto. No pueden hacer que me calle, así que me van a matar”. “Tenía mucho miedo por él”.

open image in gallery Paris, la esposa de Fury, es entrevistada en el nuevo documental de Netflix ( Netflix )

Tyson, que ya había hablado anteriormente sobre su lucha contra el trastorno bipolar, añadió: “La radio empieza a hablar y mantiene una conversación completa conmigo. Lo que quiere decir es: ‘Nadie es intocable; podemos atraparte en cualquier momento. Si no te portas bien, mataremos a tu padre’”. “Me drogaron con ántrax, ¿acaso no estoy aquí de verdad? Debo estar muerto”.

Se supo que la estrella del boxeo sufría delirios paranoicos mientras se encontraba sumida en un grave ataque de ansiedad. Paris recordó que los médicos le habían dicho que creían que él estaba sufriendo una crisis nerviosa.

A continuación, lo derivaron a un psiquiatra que le hizo “un montón de preguntas”, según contó. “Marcaron todas las casillas. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar”.

“Tiene esquizofrenia leve”, reveló Paris. “Ni siquiera entonces caí en la cuenta. Pensé: ‘No seas tonta, ¿de qué hablas? Los maníacos son esquizofrénicos’”. Pregunté: “¿Qué es el trastorno bipolar?”. “Cuando alguien me lo explicó, pensé: ‘Vaya, eso lo describe a la perfección’”.

open image in gallery La directora Lucy Wilcox habló con Fury en nueve sesiones de tres horas cada una. ( Netflix )

Tyson, que tiene varios hijos con Paris —Venezuela, de 17 años; Prince, de 16; Tyson II, de 10; Valencia, de 8; Adonis, de 7; Athena, de 5, y Rico, de 3—, admitió que esos sentimientos no eran nuevos para él, ya que había “luchado” a lo largo de toda su vida.

“No era nada nuevo. Llegué a los 25, 26 y pensé: ‘Ahora es cuando se me hace más difícil’. Siempre tuve que luchar toda mi vida”, dijo. “Recuerdo que sentía ansiedad, aunque no fuera a pasar nada malo”. “Tenía cinco o seis años”.

Su padre, John, admitió que no le había prestado atención a los problemas de su hijo cuando este era más joven: “No quería ver a un niño deprimido”, dijo. “Si lo hice, no le presté atención. Ahora entiendo que es una enfermedad terrible. Yo mismo lo sufro...”

Fue algo así como: “¿Qué tal, tío? No te pongas de mal humor delante de mí, haz algo”. Le daría un trabajo. Si estás aburrido, estás haciendo sitio en tu mente para estos problemas. “Nunca tuve tiempo para eso; eso era cosa de su madre”.

open image in gallery John Fury admitió que no se tomaba en serio los problemas de su hijo cuando este era más joven ( Netflix )

“En mi familia, cuando era pequeño, no había nada de esas cosas de amorcitos”, dijo Tyson. “Todos son difíciles de manejar. No se aprecia ninguna emoción. Como dijo 50 Cent: ‘No muestres amor, el amor te matará’”.

En declaraciones a The Independent, la directora Lucy Wilcox afirmó que quería “destrozar” al padre de Tyson: “Siempre dice: ‘Es lo que es’, pero yo quería que viera que no es lo que es”.

El documental se estrenará el 27 de noviembre, dos semanas antes del combate de Tyson contra Anthony Joshua.

Está previsto que ambos se enfrenten el 11 de diciembre y el evento se retransmitirá en directo por Netflix.

Si resides en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda en materia de salud mental ahora mismo, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la línea de ayuda 988 para suicidios y crisis. Se trata de una línea de atención telefónica gratuita y confidencial para situaciones de crisis, disponible para todo el mundo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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