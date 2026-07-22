Jason Alexander pidió disculpas a Courtney Stodden después de que ella lo acusara de haber tenido un comportamiento inapropiado durante un sketch de Funny or Die grabado en 2012, cuando era una adolescente.

En el video, Alexander, que entonces tenía 52 años, aparece frotando su teléfono contra el pecho de Stodden, quien tenía 17 años, mientras bromeaba con que, una vez que ella hubiera cumplido esa edad, podría hacer con ella lo que quisiera.

En una publicación de Instagram el lunes, Stodden compartió una imagen del sketch y escribió: "Tenía 17 años en esta foto. Cuanto mayor me hago, más imposible me resulta entenderlo. Durante este sketch cómico, Jason Alexander frotó repetidamente su teléfono contra mi pecho mientras decía que no tenía 'señal' en mi cabeza, pero sí 'mucha señal' en mi pecho".

"Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo comedia. Veo a una chica de 17 años cuyo cuerpo se convirtió en parte de un chiste para adultos", continuó Stodden, quien hoy tiene 31 años. "La gente sigue diciendo: 'Tú elegiste estar ahí'. Legalmente, yo no podía tomar esas decisiones por mí misma. Ese es el punto. No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí puedo preguntarme: ¿cómo fue posible que tantos adultos vieran a una menor y decidieran que esto era aceptable?".

Alexander, de 66 años, dijo a TMZ: "Al recordar el sketch cómico en el que participamos la señora Stodden y yo en 2012, coincido plenamente en que fue inapropiado y lo lamento profundamente. Pero, sobre todo, lamento sinceramente cualquier daño o malestar que le haya causado. Le ofrezco mis más sinceras disculpas".

Courtney Stodden criticó a Jason Alexander por un sketch de 2012 en el que él le frotó el teléfono contra el pecho ( Getty/NBC )

Stodden también señaló que Alexander, conocido por interpretar a George Costanza en la serie Seinfeld (1989-1998), figura como guionista del sketch, titulado The Don Clay Show with Courtney Stodden.

En ese momento, Stodden estaba casada con el actor de La milla verde, Doug Hutchison, con quien contrajo matrimonio en 2011, cuando ella tenía 16 años y él 51. La pareja se divorció en 2018.

"Como adulta, ese hecho se ha vuelto más difícil, no más fácil, de comprender para mí. Era menor de edad", escribió Stodden en Instagram. "No tenía la capacidad legal para decidir si quería participar. Los contratos los firmaron adultos. El pago fue para Doug".

Además, agregó: "La producción siguió adelante. Yo era la única menor de edad en la sala. Me sentía muy sola".

Stodden no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent sobre las disculpas de Alexander.

Traducción de Leticia Zampedri