Los fans de Julie Andrews están indignados por el anuncio de Disney+ que les hizo pensar lo peor

Esta semana se anunció que un nuevo documental sobre la vida de Dame Julie Andrews se estrenará en Disney+ en 2027. Sin embargo, la foto y el texto que la empresa utilizó para compartir la noticia causaron pánico entre los fans.

La próxima película se centrará en Andrews, de 90 años, e incluirá nuevas entrevistas sinceras, así como material de archivo inédito, según un comunicado de Disney.

Un retrato reciente y angelical de la estrella de Mary Poppins se utilizó para anunciar el documental en los canales de redes sociales de Disney+ junto con el siguiente mensaje: “Coraje, resiliencia, gracia. El documental definitivo sobre la legendaria Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027”.

Pero quienes echaron un vistazo a la publicación mientras navegaban por X e Instagram supusieron que había ocurrido lo peor.

“1. Casi me da un ataque de pánico pensando que Julie Andrews había fallecido. 2. Ahora que respiro de nuevo, ¡estoy emocionado por este documental!”, escribió un fan en X, mientras que otro comentó: “¿Podrían, por favor, elegir una mejor estrategia de marketing? Casi me desmayo pensando que habíamos perdido a nuestro tesoro”.

“Me hizo pensar que había fallecido. ¡Qué manera tan horrible de promocionar a una leyenda!”, escribió alguien más, mientras que otra persona comentó: “Contuve la respiración, inmediatamente me brotaron las lágrimas y, en serio, me salieron ronchas en el pecho… así de profunda es mi admiración y amor por Julie. Disney+, te quiero , pero no me asustes así otra vez. Además, ¡tengo muchísimas ganas de ver el documental!”.

Se está preparando un nuevo documental sobre Julie Andrews ( Getty )

Los comentarios fueron similares en la página de Instagram de Disney+. “Casi vomito, ¿por qué eligieron la foto más celestial para este anuncio?”, escribió un fan, mientras que otro comentó: “Por favor, no me vuelvan a hacer esto, casi me desmayo”.

“¡Cariño, esto me dio un buen susto! ¡Dios mío!”, dijo alguien más. Otro suplicó: “Esta publicación daba mucho miedo. La próxima vez, por favor, pon texto en la imagen”.

The Independent se puso en contacto con Disney y con un representante de Andrews para obtener comentarios al respecto.

El documental, aún sin título, será dirigido por RJ Cutler y seguirá la vida de Andrews desde sus inicios en el circuito de vodevil británico hasta su ascenso como un ícono internacionalmente querido, protagonizando películas como La novicia rebelde y El diario de la princesa.

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida”, dijo Cutler en un comunicado a Disney. “Es un referente cultural, una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones de personas entienden la alegría, la resiliencia y la gracia”.

“La mayoría de la gente desconoce los extraordinarios desafíos que ha tenido que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en profundidad en esta película. Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior y observarla reflexionar sobre una vida que marcó la de tantas otras personas fue una experiencia que atesoraré para siempre”.

“Nos entregó su ser por completo, sin máscaras, sin pretensiones. Y lo que encontramos fue a alguien aún más extraordinario que el ícono. Me siento conmovido por su talento, asombrado por su fortaleza y honrado por su confianza”.

Traducción de Olivia Gorsin