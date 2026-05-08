*Atención: a continuación se revelan ‘spoilers’ importantes del episodio 4 de la temporada 3*

No cabe duda de que regresaron los domingos de Euphoria.

El cuarto episodio, titulado “A Kitty le gusta bailar”, se emitió el domingo por la noche (3 de mayo) y continuó la historia después de la caótica boda de Cassie y Nate y el arresto de Rue.

Dado que la última temporada se emitió a principios de 2022, los fans tuvieron que esperar casi cuatro años para conocer el destino de los personajes en su paso hacia la adultez.

¿Qué pasó en el episodio 4?

open image in gallery Rue (Zendaya) está en una encrucijada: la DEA le pidió que espíe a su jefe Alamo ( Eddy Chen/HBO )

Retomamos la historia donde la habíamos dejado con Rue (Zendaya), quien parece estar en serios problemas después de que la DEA la detuviera y registrara su vehículo, donde encontraron drogas. Luego la llevan a la comisaría, donde la interrogan sobre su relación con Laurie (Martha Kelly) y si alguna vez ha estado en México, a lo que Rue intenta responder de manera evasiva y mentir. Pero la DEA le muestra una foto de ella en México con un miembro de un cartel: no hay vuelta atrás.

“Así que ustedes pueden mentirme, pero yo no puedo mentirles”, observa Rue. “Eso es una mi****a”.

Más malas noticias para Rue, ya que la cantidad de drogas encontrada en su auto conlleva una sentencia de 20 años de prisión sin libertad condicional, más 20 años adicionales por cada muerte que puedan vincular con ella.

Sin embargo, la DEA le ofrece una forma de evitar la cárcel si se convierte en su “fuente confidencial”. “Y así es como me convertí en soplona”, narra Rue.

Y así, las drogas se sustituyen por pastillas de azúcar y laxantes, y una nerviosa Rue regresa al Silver Slipper, donde nos presentan a la nueva bailarina Kitty (Anna Van Patten), a quien le gusta bailar, de ahí el título del episodio.

Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) se burla de Rue y le pide que le muestre sus “dientes blancos”, lo que ella hace (nerviosa) mientras el jefe del club expresa su diversión por haber matado a Paladin, el pájaro de Laurie. Rue apenas se mueve un centímetro con el alijo de “droga” todavía en su riñonera, mientras hay salto en el tiempo al pasado en el que los agentes de la DEA le ponen un micrófono oculto al teléfono a Rue para poder escuchar sus conversaciones haciéndose pasar por su mamá. (También hay un momento tierno en el que vemos el fondo de pantalla de Rue, que la muestra con Fezco [Angus Cloud]).

Mientras tanto, las cosas no parecen ir muy bien para Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney). Bueno, al menos Nate logra que le cosan el dedo meñique del pie después de que Naz se lo cortara para amenazarlo con que le pague lo que le debe. Él describió el dedo como una metáfora de su relación. Su dedo se ve mal ahora, pero se curará, lo que Cassie cuestiona y luego él compara su relación con la cicatriz como una demostración de fortaleza.

open image in gallery Maddy (Alexa Demie) ayuda a Cassie (Sydney Sweeney) a cambiarse de look en su búsqueda de fama ( Patrick Wymore/HBO )

Pero Cassie no se traga lo que le cuenta su nuevo esposo, y declara: “El cuento de hadas se acabó”, antes de recoger sus cosas y mudarse para ganarse la vida por su cuenta, con la ayuda de Maddy (Alexa Demie) y su equipo recibe un cambio de imagen con el objetivo de “llevarla de los suburbios a la ciudad”.

Por otro lado, Lexi (Maude Apatow) le ofrece a Jules (Hunter Schafer) la oportunidad de pintar una obra para usarla en el programa en el que trabaja, LA Nights. El encargo era pintar un picnic, pero Jules se tomó algunas libertades creativas al pintar una parodia de “Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte” de Seurat, que incluía 14 penes, algo no precisamente apto para la televisión. Lexi ahora está en un aprieto con su jefa, ya que pierden una hora y media de rodaje, equivalente a 56.000 dólares, y el presupuesto adicional necesario asciende a 191.000 dólares.

open image in gallery Lexi se metió en un aprieto de 191.000 dólares con su jefa luego de que Jules se tomara libertades creativas con la pintura que se le encargó ( Eddy Chen/HBO )

Después de que le pidieran delicadamente que censurara su pintura, Jules cubre la obra con pintura roja, frustrada.

Hay un funeral por Paladin, el pájaro de Laurie, y el equipo está ansioso por vengarse de Alamo, pero ¿qué es lo que planean exactamente?

En una escena, parece casi una reunión de la prepa junto a la alberca, mientras Maddy le toma fotos a Cassie para sus redes sociales y Lexi observa con desdén cuando Rue se une a las chicas y le pide drogas a Maddy.

open image in gallery Maddy le toma fotos a Cassie para sus redes sociales ( Patrick Wymore/HBO )

En cuanto a Nate, se encuentra en un estado particularmente vulnerable (una paliza así de brutal le haría eso a cualquiera) mientras acude a la corte para intentar que aprueben sus planos para construir un centro de retiro a pesar de las flores en peligro de extinción que crecen en su terreno. Desafortunadamente para él, lo rechazan, lo que lo lleva a suplicar y rogar entre lágrimas de rodillas.

open image in gallery ( Eddy Chen/HBO )

Por el contrario, parece que Cassie está pasando página, ya que empeña su anillo de bodas para comprarse un departamento en el mismo complejo que el de Lexi, para gran consternación de esta.

La escena más tensa llega cuando Rue juega al póquer con Alamo y su pandilla. Tiene el teléfono encendido para que la DEA escuche y trata de convencer a Alamo de que acepte otro gran negocio de drogas en México para que la DEA pueda arrestarlo. Pero Alamo sospecha que algo anda mal y le pregunta por qué quiere hacer eso después de haber dicho que quería dejar las drogas, llamándola “maldita raa”. Sin embargo, malinterpreta la situación al creer que Rue está consumiendo de nuevo. Entonces Rue le sigue el juego y acepta que tuvo un “desliz” que no volverá a ocurrir, mientras apuesta todo en la partida de póquer y gana.

Parece que Angel (Priscilla Delgado) no va a regresar de rehabilitación: Magick (Rosalia) afirma que Angel se escapó, mientras Rue borra su nombre de uno de los casilleros para que Kitty lo use.

Cassie y Maddie se dirigen con una misión a la casa de Brandon Fontaine (Jeff Wahlberg), pues Cassie necesita una foto con la estrella de las redes sociales para llamar la atención de sus 22 millones de seguidores. Hay cortes entre la fiesta y el Silver Stripper, donde Kitty está con un grupo de chicos en la sala de champán. Cassie llama la atención de Brandon besándose con otra chica sobre una mesa; mientras tanto, vemos a Kitty siendo sometida a relaciones sexuales con el grupo de hombres, algo que Rue ve intranquila en las imágenes de seguridad del club.

open image in gallery Cassie necesita una foto con la estrella de las redes sociales Brandon Fontaine para llamar la atención de sus 22 millones de seguidores ( Patrick Wymore/HBO )

En el baño, Rue le pregunta a Kitty, visiblemente conmocionada y alterada, si esto es algo que quiere hacer; pero Magick escucha las inquietudes de Rue y se las cuenta a Big Eddy (Kadeem Hardison) y le plantea que no es una persona de fiar.

Rue entra a su oficina para recoger su teléfono, momento en el que recibe una llamada de “Mamá”, es decir, la DEA, donde le informan que la desconfianza de Magick la pone en peligro.

Las dos mujeres gritan una sobre otra, cada una acusando a la otra de mentir, de robar drogas, de filtrar información, de ser “una rata española de barrio”.

Esta pelea se ve rápidamente interrumpida cuando Harley (James Landry Hébert) y Wayne (Toby Wallace), del grupo de Laurie, con máscaras de Obama, irrumpen en un robo a mano armada para exigir a Eddy que abra la caja fuerte. Al principio, Eddy se niega incluso cuando amenazan con disparar a Magick y a Rue, pero pronto obedece cuando le disparan en el estómago.

open image in gallery La cantante española Rosalía se unió a la tercera temporada de ‘Euphoria’ en el papel de Magick ( Eddy Chen/HBO )

Se llevan el contenido de la caja fuerte mientras Rue presiona la herida de Eddy y Magick revisa las imágenes de seguridad siguiendo las instrucciones de Bishop por teléfono. La camioneta no tiene placas y no se ven las caras de los hombres, pero lo que les delata es su conductora de huida cuando vemos los característicos labios carnosos de Faye, a quien Rue identifica, tal vez con la esperanza de recuperar la confianza.

Fans reaccionan al episodio

Desde que se estrenó el episodio, los espectadores han estado compartiendo sus opiniones.

Una persona dijo: “En solo cuatro episodios de Euphoria, Rue pasó de trabajar para Laurie a trabajar para Alamo, y ahora trabaja para la policía. Estoy llorando”.

Otra persona añadió: “‘El dedo del pie... es una metáfora’; no puede ser en serio”.

“Cassie cuando descubrió que Nate debe un millón de dólares”, comentó una tercera persona.

Una cuarta persona señaló: “Lexi les puso una regañiza a todas”.

Y una persona expresó: “Verlas a todas juntas en una escena es un poco reconfortante, la verdad”.

“La pantalla de bloqueo de Rue, qué lindo homenaje”, refiriéndose al fondo de pantalla de ella y Fezco.

Otra usuaria hizo una comparación con la temporada pasada cuando Maddy golpeó la puerta mientras Cassi estaba con Nate en el baño: “Y las dos veces Cassie estaba detrás de la puerta haciendo alguna tontería”.

“¡¿Era muy difícil que Jules hiciera esto?!”, exclamó otro.

“Que esto sea el momento culminante de la temporada es muy gracioso”, agregó alguien más.

“MAGICK DICIÉNDOLE A RUE HASTA DE LO QUE SE VA A MORIR EN ESPAÑOL... OH, ROSALÍA, TE LUCISTE”, elogió alguien más.

“No se merecía eso para nada”, escribió una usuaria en referencia a la nueva stripper Kitty.

“Rue cree que está en Una batalla tras otra, Cassie cree que está en Zola, Maddy cree que está en Hustlers, Lexi cree que está en Hacks, Jules cree que está en el reboot de Gossip Girl y Nate cree que está en Los Soprano”, opinó un espectador.

¿Dónde puedo ver Euphoria?

La temporada 1, la 2 y los primeros cuatro episodios de la temporada 3 de Euphoria ya están disponibles en HBO Max.