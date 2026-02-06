‘Bridgerton 4’: fans critican error de edición tras detectar un accesorio moderno en la nueva temporada

Los seguidores más atentos de Bridgerton detectaron un error de edición en los nuevos episodios de la serie y no tardaron en hacerlo notar en redes sociales.

En escenas de la cuarta temporada, varios fans observaron que la actriz Katie Leung, quien interpreta a Lady Araminta, aparece con un pequeño curita color piel en la oreja. Todo indica que el parche habría quedado por descuido y se utilizó para cubrir una perforación en el cartílago.

Si bien Bridgerton nunca se ha caracterizado por un apego estricto a la precisión histórica de su ambientación de comienzos del siglo XIX, algunos usuarios se mostraron sorprendidos por la presencia de un curita, un objeto que no fue inventado sino hasta 1920.

“Es para tapar una perforación en la oreja”, especuló un usuario en TikTok al señalar el detalle. Otro comentó: “Sí, ojalá lo hubieran disimulado mejor, por ejemplo con un arete elegante o algo así”.

La persona que publicó originalmente el video coincidió y explicó que en otras escenas la actriz no lleva el parche, por lo que cree que pudo tratarse de un olvido durante la grabación. “Estoy obsesionada con el vestuario, así que claro que analizo cada detalle”, escribió.

open image in gallery Los espectadores de ‘Bridgerton’ detectaron un detalle anacrónico en uno de los vestuarios de Katie Leung en la cuarta temporada ( Netflix )

open image in gallery Katie Leung parece llevar un curita color piel en la oreja en una de sus escenas ( Netflix )

Netflix no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Como señalaron algunos usuarios en los comentarios, la serie ya ha recurrido en otras ocasiones a elementos poco fieles a la época, como pestañas postizas y uñas falsas. “Es Bridgerton. No se supone que sea históricamente precisa”, escribió una persona.

Otros, en cambio, cuestionaron a quienes señalaron el supuesto error. “La verdad no entiendo por qué a alguien le importa esto. Es algo muy sutil y Bridgerton claramente no se preocupa por la precisión histórica. La gente que se queja de ver perforaciones reales de los actores está exagerando. Tienen una vida fuera de sus personajes, ¿por qué molesta tanto un agujerito en la oreja o en la mejilla?”, comentó otro usuario.

Un espectador más agregó: “Deberían aprender a ver la serie y seguir adelante. No es tan grave. Yo ni siquiera noté algo tan pequeño”.

No es la primera vez que Netflix recibe críticas por dejar pasar un detalle históricamente incorrecto en la edición final de una de sus producciones.

Cuando la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenó en la plataforma en diciembre, algunos espectadores reclamaron al notar el logo de Under Armour en la camiseta que llevaba el personaje de Holly Wheeler en una escena. Sin embargo, la marca no fue fundada sino hasta 1996, nueve años después del año en que transcurre el episodio, ambientado en 1987.

Una semana después del estreno, Netflix eliminó discretamente el logotipo deportivo de la escena.

Traducción de Leticia Zampedri