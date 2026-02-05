‘Bridgerton’: la polémica propuesta de Benedict que desató críticas y enojo entre los fans

Netflix lanzó los primeros cuatro episodios de la cuarta temporada de Bridgerton, que cierran con un final en suspenso que dejó a los fans en shock y hasta a parte del elenco “furioso”.

Protagonizada por Luke Thompson como Benedict, el segundo hijo mayor de la familia Bridgerton, y Yerin Ha como Sophie Baek, la serie romántica de época sigue la búsqueda del amor por parte de los Bridgerton.

*¡CUIDADO! Abajo hay spoilers*

En los minutos finales del cuarto episodio, Benedict le confiesa sus sentimientos a Sophie, pero arruina el momento de inmediato al pedirle que se convierta en su amante. Sophie huye herida e incrédula, dejando a Benedict solo y confundido.

La reacción de los fans fue de total incredulidad ante el brusco contraste entre los sentimientos de Benedict y su propuesta.

“‘Sophie, sé mi amante’. ¿Estás listo para morir, Benedict Bridgerton?”, ironizó un usuario en X, antes Twitter. Otro escribió: “Su señoría, mi cliente Benedict Bridgerton podrá ser un idiota, pero sus intenciones eran buenas”. Luke Thompson reconoció que Benedict es “consciente de que no está haciendo lo correcto”, aunque explicó que se trata de la única salida posible dentro del contexto de la época.

“Es la única solución que se le ocurre para poder estar con Sophie. Creo que él piensa que podría funcionar… y después no funciona”, señaló en una entrevista con Entertainment Weekly.

“No creo que lo vea como algo especialmente romántico, pero es su forma de ser realista y, al mismo tiempo, intentar estar con ella”.

Los personajes Benedict Bridgerton y Sophie Baek en la cuarta temporada ( Netflix )

Por su parte, Yerin Ha dijo compartir el sentir de los fans. “Sí, estaba furiosa”, admitió.

Aun así, explicó que comprende por qué Benedict hace esa propuesta y sostuvo que él cree que, de ese modo, puede ayudar a Sophie y facilitarle la vida.

En su reseña, The Independent le otorgó tres estrellas a la cuarta temporada. El crítico Nick Hilton señaló que la nueva entrega, “pese a su previsibilidad, resulta entretenida”.

Luke Thompson —tras años casi decorativos, como tocando el triángulo al fondo de la orquesta familiar— se revela como un protagonista sorprendentemente sólido, mientras que Yerin Ha, que debuta en la saga, funciona como una heroína convincente, aunque su personaje sea casi imposible de tan perfecto (y tenga un acento que salta entre Inglaterra y Australia como el de una médica residente o una instructora de pilates).

Los creadores de la serie saben perfectamente lo que su público espera —un aristócrata encantador, una historia de amor (en apariencia) imposible, trajes de tres piezas, vestidos vaporosos, bocadillos delicados y tazas de té— y cumplen sin desviarse”.

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton ya está disponible en streaming. La segunda se estrenará el 26 de febrero.

Traducción de Leticia Zampedri