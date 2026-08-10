La actriz Bel Powley, parte del elenco que protagoniza la nueva adaptación televisiva de la franquicia de Harry Potter, ha declarado que “discrepa profundamente” con las opiniones de J. K. Rowling sobre el género.

Rowling, autora de los libros originales de Harry Potter y productora ejecutiva de la nueva serie de HBO, es cada vez más conocida por difundir discursos antitransgénero en las redes sociales.

Powley, que saltó a la fama como protagonista de Diary of a Teenage Girl, una aclamada película independiente de 2015, interpretará a Petunia Dursley, la tía de Harry Potter, en la serie, junto a un reparto que incluye a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Esseidu y Nick Frost.

En una entrevista con el periódico británico The Telegraph, se le preguntó a Powley si le preocupaba que su carrera “[pudiera] verse afectada” por su conexión con Rowling y por las opiniones de esta sobre la comunidad transgénero.

open image in gallery J. K. Rowling y la estrella de ‘Harry Potter’ Bel Powley ( Getty )

“Discrepo profundamente con las opiniones de J. K. Rowling sobre el género”, respondió Powley, y continuó: “Creo que la comunidad trans merece seguridad, dignidad, respeto y aceptación total”.

“Pero me encanta Harry Potter. Crecí con los libros. Pertenezco a esa primera generación de lectores, y me encanta la magia y lo misterioso”, añadió.

La participación financiera y creativa de Rowling en la serie de televisión de Harry Potter ha provocado llamamientos al boicot por parte de muchos miembros de la comunidad LGBTQ+.

Según se informó, la autora, que desde hace tiempo niega que sus opiniones sean “transfóbicas”, donó 95.000 dólares el año pasado a la organización feminista For Women Scotland, en medio de una batalla legal sobre el estatus legal de las personas trans en el Reino Unido según la Ley de Igualdad de 2010. Tras un fallo del Tribunal Supremo del país a favor de la organización el año pasado, Rowling compartió en redes sociales una foto suya en un yate, bebiendo y fumando un puro.

Powley es la última de varios miembros del reparto de Harry Potter que se han distanciado de las opiniones de Rowling en entrevistas.

Lithgow, quien interpreta al anciano mago Albus Dumbledore, afirmó a principios de este año que encontraba las opiniones de Rowling “irónicas e inexplicables”, argumentando que sus libros eran una “meditación sobre la bondad y la tolerancia”.

El actor afirmó que lo habían “presionado para que abandonara” el proyecto ante la polémica, aunque añadió: “No estaba dispuesto a hacerlo”.

open image in gallery Los Dursley, tal y como aparecen en el tráiler de la nueva versión de ‘Harry Potter’ ( HBO Max )

En declaraciones a la revistaThe New Yorker, afirmó: “Los motivos para hacerlo eran muchísimo más fuertes que los motivos para protestar contra lo que Rowling ha hecho y dicho. Discrepo con gran parte de ello, pero también creo que mucho ha sido tergiversado y malinterpretado, y ella ha redoblado su postura a costa de su propia imagen pública”.

Nick Frost, quien interpreta al guardabosques de la escuela, Hagrid, en la serie, también habló sobre Rowling en junio del año pasado, y le dijo al medioThe Observer: “Ella tiene derecho a su opinión y yo tengo derecho a la mía; simplemente, no coinciden de ninguna manera”.

Añadió que, en su opinión, el debate en torno a la controversia “no debería quedar en el olvido”.

“No deberíamos limitarnos a esperar que desaparezca solo porque eso lo hace más fácil. Quizás deberíamos informarnos”, dijo.

Paapa Essiedu, quien interpretará al antagonista de la serie, Severus Snape, también ha manifestado su apoyo a la comunidad trans, firmando una carta en abril pasado en la que se pedía a la industria que tomara medidas en favor de los derechos de las personas trans.

Harry Potter se estrenará en HBO Max a finales de este año.

Traducción de Sara Pignatiello