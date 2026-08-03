El director de ‘La casa del dragón’ defiende los cambios hechos en el libro tras las críticas de George R.R. Martin

La casa del dragón siguió desviándose del material original de George R. R. Martin, pero el director insistió, de forma “controvertida”, en que los cambios eran necesarios.

Martin se distanció de la exitosa serie de la precuela deJuego de tronos de HBO, que comenzó en 2022, y detalló sus problemas con el director ejecutivo Ryan Condal por varias enmiendas.

Estos cambios continuaron en la tercera temporada de la serie y, en su último episodio, vimos por primera vez a Dreamfyre, un dragón que, en el libro de Martin, Fuego y Sangre, está vinculado a Helaena Targaryen (Phia Sabana).

open image in gallery El personaje de Haelana, interpretado por Phia Saban, es el eje central de los grandes cambios en el libro de ‘La casa del dragón’ ( HBO )

En términos generales, la serie de televisión presenta una versión mucho menos formidable de Helaena que la novela: una que se niega a volar en dragón, creyendo que se corrompería si lo hiciera.

El último episodio presentó una visión del futuro, ausente en los libros, que muestra a la generalmente reservada Helaena montada con confianza en Dreamfyre, ordenándole que escupa fuego sobre un pequeño ejército que marcha hacia ella.

Por otra parte, el secuestro de Corlys Velaryon (Steve Toussaint) por parte de Ormund Hightower (James Norton) es otra gran desviación, por no mencionar su ruptura con su antigua aliada Rhaenyra (Emma D'Arcy).

open image in gallery Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) en ‘La casa del dragón’ ( HBO )

En relación con estas revisiones, la directora Nina López-Corrado afirmó que contribuyen a mejorar lo que está por venir en el final de la tercera temporada.

“En el séptimo episodio, nos desviamos un poco de lo que aparece originalmente en los libros y, personalmente, desde el punto de vista de los personajes, lo que Ryan [Condal, el director ejecutivo] y los guionistas hicieron en ese sentido realmente ayudó a que las historias de los personajes evolucionaran con respecto a lo que estaba en los libros”, declaró a Entertainment Weekly.

“Sé que esto puede resultar muy polémico para los fans acérrimos, pero creo que algunas de las tramas que verán en el [episodio] siete y que continuarán en el ocho fueron realmente bien desarrolladas tanto por los guionistas como por los actores”.

El octavo episodio, que se estrenará próximamente, servirá como final de la tercera temporada y preparará el terreno para la cuarta y última temporada de la serie derivada. El último episodio mostrará la Batalla de Tumbleton, uno de los conflictos más sangrientos del libro.

En una publicación en su blog en agosto de 2024, Martin dijo que se estaban realizando cambios “más importantes y más perjudiciales” en la serie tanto en la tercera como en la cuarta temporada.

El autor de Juego de tronos, que figura como cocreador y productor ejecutivo de la serie, dijo que había tenido un “año bastante horrible” y que no tenía ganas de escribir “sobre todo lo que salió mal con ‘La casa del dragón’”.

open image in gallery El autor de ‘Juego de Tronos’, George R. R. Martin, tiene sus reservas con respecto a ‘La casa del dragón’ ( Getty )

Condal respondió a las críticas "decepcionantes", explicando que el material original no era una narración lineal y requería una interpretación menos estricta.

“Fue decepcionante”, declaró Condal a Entertainment Weekly sobre los comentarios de Martin. “Simplemente diré que soy fan de Canción de hielo y fuego desde hace casi 25 años, y trabajar en la serie fue uno de los mayores privilegios, no solo de mi carrera como escritor, sino de mi vida como aficionado a la ciencia ficción y la fantasía”.

“George es un monumento, un icono literario, además de un héroe personal para mí, y tuvo una gran influencia en mis inicios como escritor”.

“Es una historia incompleta que requiere unir muchos cabos sueltos y mucha invención a medida que se avanza”, dijo Condal.

“Simplemente diré que hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. De verdad que sí. Durante años y años. Y disfrutamos de una colaboración mutuamente fructífera, que yo consideraba muy sólida, durante mucho tiempo”.

“Pero en cierto punto, a medida que avanzábamos, simplemente se mostró reacio a reconocer los problemas prácticos en cuestión de manera razonable. Y creo que, como director, debo mantener mi faceta de productor práctico y, al mismo tiempo, mi faceta de guionista creativo y amante del material”.

“Al fin y al cabo, tengo que seguir adelante no solo con el proceso de escritura, sino también con los aspectos prácticos del proceso por el bien del equipo, del reparto y de HBO, porque ese es mi trabajo”, continuó.

“Así que solo puedo esperar que George y yo podamos redescubrir esa armonía algún día. Pero eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

Traducción de Olivia Gorsin