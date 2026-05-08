Productora de ‘Grey’s Anatomy’ explica las emotivas salidas de dos de sus estrellas tras 17 temporadas

La productora ejecutiva de Grey’s Anatomy, Meg Marinis, habló sobre las “dolorosas” conversaciones que mantuvieron los guionistas para construir un inusual final feliz para dos personajes históricos de la serie: la doctora Teddy Altman (Kim Raver) y el doctor Owen Hunt (Kevin McKidd).

Después de casi dos décadas en el exitoso drama médico de ABC, la relación intermitente entre Teddy y Owen llegó a su fin en el cierre de la temporada 22, emitido el jueves. Sin embargo, a diferencia de muchos personajes que abandonaron la serie de forma trágica, ambos sobreviven y se mudan a París junto a sus dos hijos.

“Siento que les dimos un final hermoso”, declaró Marinis a The Hollywood Reporter. Además, reveló que las “conversaciones muy difíciles y dolorosas” sobre una posible despedida de Teddy y Owen comenzaron poco después de Año Nuevo.

La productora también contó que el equipo de guionistas evaluó distintos desenlaces para la pareja, incluida una “muerte icónica al estilo Grey’s Anatomy” para Owen, pero, finalmente, descartaron esa posibilidad.

“No puedo matar a Owen Hunt”, admitió. “No puedo. Quiero demasiado a ese personaje y quiero volver a verlo”.

Por eso, la salida de Teddy y Owen quedó deliberadamente abierta, con la intención de facilitar un posible regreso en el futuro.

open image in gallery Owen Hunt, interpretado por Kevin McKidd, y Teddy Altman, interpretada por Kim Raver, se despidieron de Grey’s Anatomy después de 18 y 17 temporadas en la serie, respectivamente ( Disney )

“Me encantaría que regresaran para alguna aparición especial”, continuó Marinis. “Aunque eso dependerá de sus agendas, del momento adecuado y de lo que resulte más conveniente para todos”.

Aun así, reconoció que un regreso demasiado rápido podría restarle impacto emocional a la despedida.

“Pero se los dije a ellos y también al resto del elenco: siempre terminamos trayendo de vuelta a nuestra familia”, comentó.

Kevin McKidd, de 52 años, se incorporó a Grey’s Anatomy en 2008, durante la quinta temporada, para interpretar a un ex cirujano de trauma del ejército estadounidense que lidiaba con trastorno de estrés postraumático.

Con el tiempo, su personaje inició una relación con la popular doctora Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, y ambos se casaron en el primer episodio de la séptima temporada. Sin embargo, terminaron divorciándose en la novena debido a diferencias sobre la posibilidad de tener hijos.

A lo largo de los años, Owen también se convirtió en uno de los personajes más cuestionados por los fanáticos debido a sus actitudes consideradas tóxicas dentro de sus relaciones sentimentales.

open image in gallery Teddy y Owen evitaron una muerte icónica en 'Grey’s Anatomy', lo que deja abierta la puerta para un posible regreso ( Disney )

Por su parte, Kim Raver, de 57 años, apareció por primera vez en Grey’s Anatomy durante la sexta temporada como un interés amoroso de Owen. Más adelante, su personaje también se convirtió en mentora de Cristina como cirujana cardiotorácica.

La actriz dejó brevemente la serie después de la octava temporada, aunque regresó como invitada recurrente en la temporada 14 y volvió al elenco principal un año más tarde.

La salida de Teddy y Owen se anunció en marzo y muchos seguidores de la serie celebraron la despedida de Owen.

“Grey’s Anatomy fue un capítulo enorme en mi vida, tanto en lo creativo como en lo personal, y estoy muy agradecido por todo lo que la serie me dio a lo largo de estos años”, afirmó McKidd en un comunicado.

“Interpretar al doctor Owen Hunt y también dirigir episodios de la serie me marcó profundamente. Además, tuve el privilegio de trabajar con personas extraordinarias durante todo este tiempo. Estoy muy agradecido con Shonda Rhimes por crear a Owen y por apoyarme cuando di mis primeros pasos como director”, añadió.

Raver también compartió un mensaje propio: “Interpretar a la doctora Teddy Altman siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Hace 16 años tuve el enorme privilegio de asumir este papel gracias a la visión de Shonda Rhimes y Betsy Beers. Desde entonces, dar vida a las palabras de Shonda y de nuestro brillante equipo de guionistas fue un verdadero regalo”.

Traducción de Leticia Zampedri