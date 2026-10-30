La irreverente comedia animada South Park se convirtió en un escenario inesperado para presentar nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI.

GTA 6, considerado por muchos el videojuego más esperado de todos los tiempos, llegará a las consolas el próximo mes, 13 años después del lanzamiento de su predecesor.

Aunque Rockstar Games, la compañía responsable del título, mantuvo un estricto control sobre las imágenes oficiales del juego, más allá de numerosas filtraciones no autorizadas, la aparición sorpresa en South Park permitió ver material completamente inédito.

open image in gallery El fragmento de ‘GTA VI’ que se estrenó en un episodio de ‘South Park’ ( Paramount )

Las imágenes aparecieron durante el episodio del miércoles de la serie, que ahora se conoce como South America después de que sus creadores cambiaran oficialmente el nombre a principios de esta temporada, en una nueva burla al presidente estadounidense Donald Trump.

En el capítulo, los protagonistas de South Park visitan un rancho ganadero de la zona para disfrutar de un adelanto del esperado videojuego.

Las secuencias que observan pertenecen al juego real. Una de las más llamativas muestra a Jason, uno de sus protagonistas, utilizando excremento de perro como arma.

“Miren eso, los gráficos son de otro nivel. ¿Ven cómo está construido el mundo?”, les explica uno de los personajes a los niños.

“Es un perro haciendo sus necesidades. Y la gente puede recoger el excremento. Puedes lanzárselo a alguien y, si esa persona decide defenderse, puedes recogerlo y atacarla con él”.

“Eso es lo que llegará en noviembre”, concluye.

open image in gallery Una imagen del adelanto extendido de ‘GTA VI’ ( Rockstar Games/YouTube )

Además, los créditos finales del episodio incluyen un agradecimiento a Rockstar Games, lo que confirma la participación de la compañía en la presentación.

Aunque la escena se burla de uno de los principales atractivos de GTA 6, la profundidad de su mundo virtual y la enorme variedad de acciones disponibles para los jugadores, también encaja con el estilo de la franquicia, conocida por su sátira exagerada y su humor irreverente.

No es la primera vez que South Park incorpora imágenes reales de videojuegos a su animación. Uno de sus episodios más populares entre los seguidores incluyó secuencias del videojuego para computadora World of Warcraft.

La temporada actual de South Park también se ha caracterizado por sus constantes ataques satíricos contra Trump. A principios de este mes, la serie volvió a generar controversia con un episodio en el que apareció una versión del presidente creada mediante tecnología deepfake.

En aquella polémica parodia, que rápidamente acaparó titulares, se mostraba a una réplica de Trump utilizando el inodoro mientras mantenía una conversación con su propio pene.

Traducción de Leticia Zampedri