‘Grey’s Anatomy’ homenajea a Eric Dane con un emotivo montaje

Grey’s Anatomy rindió homenaje a Eric Dane y a su personaje, el Dr. Mark Sloan, con un emotivo montaje ambientado con el tema no oficial de la serie, ‘Chasing Cars’.

Dane, que falleció la semana pasada a los 53 años, debutó como el encantador cirujano plástico en la segunda temporada del drama médico de ABC y se convirtió en miembro principal del reparto en la tercera.

El Dr. Sloan, apodado McSteamy, siguió siendo un personaje fijo en la serie hasta que un accidente de avión al final de la novena temporada hirió a varios miembros del personal del hospital. Tras sobrevivir al accidente, el Dr. Sloan murió en el estreno de la novena temporada.

Dane todavía hizo un puñado de apariciones posteriores en Grey’s Anatomy, ya que apareció en flashbacks y alucinaciones.

El montaje homenaje, de 65 segundos de duración, muestra el carácter de Dane a lo largo de los años, desde que era conocido como un galán hasta que se convirtió en padre.

open image in gallery Eric Dane, en la foto en 2025, falleció tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica ( Frazer Harrison/Getty Images for Prime Video )

El video, ambientado con la versión de Tommee Profitt & Fleuries del lacrimógeno Cashing Cars de Snow Patrol, termina con el consejo del Dr. Sloan desde su lecho de muerte.

“Si quieres a alguien, se lo dices, aunque tengas miedo de que no sea lo correcto”, afirma. “Aunque tengas miedo de que te queme la vida, dilo. Dilo alto”.

Los compañeros de reparto de Dane en Grey’s Anatomy fueron algunas de las muchas figuras de la industria que rindieron homenaje al actor tras su muerte, que se produjo menos de un año después de que compartiera públicamente que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neuronal motora progresiva.

Patrick Dempsey, que interpretó al Dr. Derek Shepherd —el McDreamy del Dr. Sloan McSteamy—, lo describió como el “hombre más divertido”.

open image in gallery Dane y Demsey en los Globos de Oro 2007 ( Getty )

“Es difícil expresarlo con palabras”, dijo durante una aparición en el programa Virgin Radio de Chris Evans. “Me siento muy triste por sus hijos”.

“Me escribía con él, nos mandábamos mensajes, así que hablé con él hace una semana, y unos amigos nuestros fueron a verlo y realmente estaba empezando a perder la capacidad de hablar.

Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, por lo que su calidad de vida se deterioraba muy rápidamente.

Era el hombre más divertido, era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu, porque siempre que estaba en el rodaje, aportaba mucha diversión. Tenía un gran sentido del humor”.

Traducción de Olivia Gorsin