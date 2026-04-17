Bryan Cranston lanzó un comentario sobre Shia LaBeouf en medio de los problemas legales que atraviesa el actor de Transformers.

Durante una entrevista en video con Esquire, Cranston compartió espacio con su excompañero de Malcolm in the Middle, Frankie Muniz, quien reveló que había sido elegido para protagonizar El misterio de los excavadores (2003), película que terminó impulsando la carrera de LaBeouf.

“Ya estaba confirmado para El misterio de los excavadores, pero justo entonces aprobaron Agente Cody Banks: Superespía y me preguntaron cuál prefería”, recordó Muniz, de 40 años. “Elegí Agente Cody Banks sin pensarlo”, dijo, en referencia a la cinta que protagonizó junto a Hilary Duff. “Aunque todos me decían que hiciera El misterio de los excavadores por la historia, que era más dramática”.

Al reflexionar sobre cómo habría cambiado su carrera, Muniz se preguntó: “¿Qué habría pasado? ¿Me habrían tomado más en serio como actor?”.

Fue entonces cuando Cranston respondió con ironía: “Podrías haber tenido la vida de Shia LaBeouf”, dijo, entre risas. Luego añadió, ya en un tono más directo: “¡Shia, busca ayuda!”.

open image in gallery Bryan Cranston (izquierda) le dijo a Shia LaBeouf (centro) que “busque ayuda” en medio de sus problemas legales en curso ( Getty )

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de LaBeouf para solicitar comentarios.

El actor, de 39 años, ha enfrentado varios problemas legales en los últimos años relacionados con su comportamiento errático. En febrero, fue arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple tras verse involucrado en una presunta pelea durante el Mardi Gras.

Posteriormente, una de las supuestas víctimas afirmó que LaBeouf lo atacó en lo que describió como un delito de odio homófobo.

Tras el incidente, un tribunal ordenó al actor someterse a tratamiento y fijó una fianza de 100.000 dólares. Durante la audiencia, la jueza del Tribunal Penal de Distrito de Nueva Orleans, Simone Levine, expresó su preocupación por el posible riesgo que LaBeouf representa, no solo para las presuntas víctimas, sino también para la comunidad en general, en particular para grupos históricamente marginados.

open image in gallery Muniz y Cranston se reunieron en el nuevo reboot de ‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’ ( Esquire/YouTube )

En una entrevista con Channel 5, grabada una semana después de su arresto, LaBeouf se refirió al incidente en el bar y reconoció: “ Tengo que responsabilizarme por mi comportamiento. ¿Significa que tengo que volver a rehabilitación? La verdad, no tengo ganas”.

“No creo tener las respuestas. De verdad que no. Si las tuviera, iría”, añadió. “No creo tener un problema con el alcohol, creo que es otra cosa. Tiene más que ver con la ira y el ego. Quizás también con un complejo de inferioridad, pero estoy intentando afrontarlo. Ya lo resolveré”.

No es la primera vez que el actor enfrenta este tipo de situaciones. En 2017, un tribunal ya le había ordenado asistir a rehabilitación tras ser arrestado en Georgia por embriaguez en público y alteración del orden.

En paralelo, Bryan Cranston y Frankie Muniz volvieron a trabajar juntos en la miniserie de cuatro episodios La vida sigue siendo injusta, continuación de Malcolm in the Middle. La historia retoma dos décadas después del final de la serie, con Malcolm, interpretado por Muniz, ahora como padre de una adolescente que intenta mantener a su hija alejada del caos familiar.

Traducción de Leticia Zampedri