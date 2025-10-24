Así lucen hoy los actores de ‘Malcolm el de en medio’ en el regreso de la serie

Frankie Muniz compartió una imagen desde el set del esperado regreso de Malcolm el de en medio, en la que aparece reunido con sus compañeros de elenco y “hermanos” en pantalla, Justin Berfield y Christopher Masterson.

Muniz, de 39 años, quien dio vida a Malcolm en la icónica comedia de los 2000, retomará su papel en esta nueva etapa. Bryan Cranston y Jane Kaczmarek también regresan como los inolvidables Hal y Lois, mientras que Berfield y Masterson volverán a interpretar a Reese y Francis, los hermanos mayores del protagonista.

En la publicación, Muniz escribió en X (antes Twitter): “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción de apertura. Estoy demasiado emocionado por que vean los nuevos episodios… y extraño a mis hermanos”.

La publicación de Muniz hace referencia al tema musical ‘Boss of Me’, interpretado por la banda They Might Be Giants, cuyo recordado estribillo dice: “You’re not the boss of me now!” (¡Tú no me mandas!).

Muniz con Berfield y Masterson en el plató ( Frankie Muniz )

Malcolm el de en medio se emitió por la cadena Fox durante siete temporadas, hasta 2006.

La serie seguía la vida de Malcolm, un niño prodigio, y su caótica familia de clase trabajadora.

A lo largo de su emisión, ganó siete premios Emmy y recibió 33 nominaciones.

En diciembre del año pasado, Disney anunció una nueva entrega de cuatro episodios, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

“Malcolm el de en medio es una comedia icónica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sensibilidad y cercanía”, declaró en ese momento Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television.

Según la sinopsis oficial, esta nueva entrega se centrará en Malcolm y su hija, quienes se ven arrastrados de nuevo al caos familiar cuando Hal y Lois insisten en reunirlos para celebrar su 40.º aniversario de bodas. La hija de Malcolm, Leah, será interpretada por Keeley Karsten, conocida por su papel en Los Fabelman.

Erik Per Sullivan, quien interpretó al entrañable hermano menor Dewey en la querida comedia familiar, no formará parte del regreso de la serie. Su personaje será interpretado ahora por Caleb Ellsworth-Clark, actor conocido por su participación en Fargo.

En abril, Frankie Muniz compartió una foto detrás de cámaras, ya caracterizado como Malcolm, junto a sus padres en pantalla, en el set de rodaje en Vancouver.

“¡Siempre es bueno tener a mamá y papá cerca!”, escribió en Instagram en ese momento, acompañando la imagen.

Frankie Muniz con sus padres de 'Malcolm el de en medio' Bryan Cranston y Jane Kaczmarek ( frankiiemuniz4/Instagram )

En una entrevista reciente, Muniz —quien se alejó de la actuación en 2008 para dedicarse al automovilismo— reflexionó sobre lo que significó volver a interpretar a Malcolm: “Tomarme un tiempo lejos de Hollywood para enfocarme en otras pasiones, y luego tener la oportunidad de volver a lo grande, fue increíble”, expresó Muniz en una entrevista con US Weekly. “A veces uno da las cosas por sentadas, pero ahora doy todo en cada proyecto. Ojalá la gente disfrute esta nueva etapa de Malcolm y quiera verme de nuevo en la pantalla”.

Por su parte, Bryan Cranston, de 69 años, habló con People a comienzos de este año sobre lo que significó volver a interpretar a Hal, el excéntrico padre de Malcolm: “Volver a meterme en el personaje de Hal fue muy gratificante. Lo extrañaba. Han pasado casi 20 años desde que nos despedimos. Y él es un hombre dulce, adorable. Es un tipo entrañable, y fue muy divertido ver a toda mi familia reunida otra vez. Fue genial”.

Traducción de Leticia Zampedri