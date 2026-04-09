‘Malcolm, el de en medio’ regresa después de 20 años con su locura característica

Al comienzo del nuevo reestreno de Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta, un Malcolm adulto mira a la cámara y, curiosamente, no tiene nada de qué quejarse.

“Sí, me veo diferente, pero bueno, todo en mí es diferente. Soy feliz. Tengo éxito”, dice.

“Mi vida ahora es fantástica. ¿Quieren saber cómo lo logré? Lo único que tuve que hacer fue mantenerme completamente alejado de mi familia.”

Eso va a ser muy difícil de lograr en el regreso de Hulu a Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta, una miniserie de cuatro partes que reúne a una de las familias más extravagantes y caóticas de la televisión en horario estelar. Los episodios se estrenan el viernes.

Veinte años después de la emisión del último episodio, descubrimos que Malcolm, un Frankie Muniz nervioso y tartamudo, ahora es padre de una adolescente y está desesperado por protegerla de sus padres y hermanos disfuncionales.

“No puedo volver a ser como era antes y no voy a ponerte en riesgo”, le dice Malcolm.

“Tienes que pensar que ellos son la luna llena y nosotros somos hombres lobo”.

open image in gallery Frankie Muniz vuelve como Malcolm ( Disney )

Cómo ocurrió el resurgimiento

El creador de la serie original, Linwood Boomer, y su esposa y coproductora, Tracy Katsky Boomer, estuvieron años barajando ideas sobre cómo reunir al grupo. Ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero fácil.

Linwood Boomer recuerda que se le ocurrió la idea cuando su esposa se preguntó cómo sería si Malcolm tuviera una hija idéntica a él. "Pensé: ‘Dios mío, esa niña sería muy infeliz’”, dice.

Además de Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek regresan como los padres que apenas logran contener la situación, y Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield vuelven como los hermanos Francis y Reese, respectivamente.

Entre los nuevos integrantes del reparto se encuentran Keeley Karsten como Leah, la hija profundamente empática de Malcolm, y Vaughan Murrae, el hermano menor e inteligentísimo de Malcolm, a quien vimos por última vez cuando era un bebé. Caleb Ellsworth-Clark asume el papel de Dewey.

El director Ken Kwapis, uno de los directores originales del programa, fue elegido para regresar y quedó impresionado con la forma en que los miembros del reparto, tanto antiguos como nuevos, manejaron las tareas físicas y emocionales.

“El reparto original retomó sus papeles sin esfuerzo. Pero igual de importante es que acogieron a los nuevos miembros del reparto muy rápidamente”, afirma.

“El nivel de interpretación es tan alto que algunos lo describieron como muy intenso. Así que los nuevos miembros del grupo tuvieron que decir: ‘OK, voy a dar un paso al frente y hacerlo’. Y todos lo hicieron de maravilla”.

open image in gallery Jane Kaczmarek y Bryan Cranston interpretan a los padres agotados de Malcolm ( Disney )

Una trayectoria de colisión histérica

Puede que Malcolm desee desesperadamente mantenerse alejado de su familia, pero el cuadragésimo aniversario de bodas de sus padres ejerce una fuerza de atracción irresistible que los pone a todos en rumbo de colisión, aunque sea de una forma bastante histérica.

“Es difícil hacer comedia pura ahora mismo porque todo en el mundo es muy serio”, dice Katsky Boomer. “Se siente bien simplemente desatar buenas vibras para que la gente pueda tomarse un respiro”.

Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta se suma a una lista de remakes y reposiciones nuevas y próximas de finales de los 90 y principios de los 2000, entre las que se incluyen Scrubs, Los reyes de la colina, Prison Break, Guardianes de la bahía y Phineas y Ferb.

Los Boomers le agradecen a Cranston por mantener viva la llama del regreso de la serie, manteniéndose en contacto con los actores y el equipo. Y volvió con valentía, a pesar de haberse convertido en una gran estrella en los años transcurridos. En el primer episodio tras su regreso, Cranston aparece completamente desnudo mientras Lois, interpretada por Kaczmarek, le afeita la espalda y las partes íntimas.

Malcolm, el de en medio se emitió originalmente en Fox y finalizó su emisión de siete temporadas en 2006. Ganó siete premios Emmy, incluido uno al mejor guion para una serie de comedia, y actualmente se puede ver en Hulu y en Disney+, donde también estará disponible la nueva versión.

open image in gallery Los Boomers le dan el mérito a Cranston por mantener viva la llama ( Disney )

Linwood Boomer basó el personaje de Malcolm en su propia familia, bastante peculiar, y caló hondo, retratando la infancia como una constante lucha de poder: con los niños mayores, los profesores, los padres y los hermanos. Había riñas con una ferocidad poco común en televisión, y resultaba gracioso porque estaba muy arraigado en la realidad. Fue la visión más cómicamente precisa de la crianza de los hijos en la televisión desde Roseanne.

“Había una frase en el episodio piloto que me repetía constantemente: ‘¡Quiero una familia mejor!’, y resulta que la mayoría de las familias no son mejores”, dice Boomer.

Legado parental

En esta nueva versión, la historia da un giro. Ahora se trata de la paternidad y el legado que dejamos a nuestros hijos. La hija de Malcolm tiene dificultades en la vida y en la escuela, pero su padre solo posee beligerancia, impulsividad y terquedad, características heredadas de sus padres en la pantalla.

“Por desgracia, muchos traumas son el resultado de que buenas personas hagan lo mejor que puedan”, afirma Katsky Boomer. “Uno lo entiende cuando crece y comprende que sus padres son seres humanos”.

Kwapis afirma que el resurgimiento de la serie refleja, de forma dolorosa y a la vez hilarante, cómo a veces pasan los años y seguimos en la misma dinámica familiar.

“Tienes la oportunidad de explorar cosas nuevas, pero también de explorar la idea de que algunas cosas, para bien o para mal, simplemente no pueden cambiar”, afirma.

En cuanto a una posible visita futura a esta familia, el matrimonio formado por Malcolm se muestra reservado. “No hay planes. Fue una experiencia realmente encantadora”, afirma Linwood Boomer.

¿Podría haber algo más? "No puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí”, dice.

Traducción de Olivia Gorsin