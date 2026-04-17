El debut del grupo femenino Katseye en Coachella este fin de semana tendrá un sabor agridulce para los fans, ya que su compañera Manon Bannerman no participará en la actuación.

El grupo de seis integrantes, creado por ejecutivos del gigante del K-pop Hybe y Geffen Records en el concurso de supervivencia de 2023 Dream Academy: The Debut, enfrenta actualmente un boicot de sus seguidores, conocidos como Eyekons, que exigen transparencia sobre la abrupta ausencia de Bannerman anunciada en febrero.

Katseye, integrado por Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeung, fue concebido por el mismo equipo detrás del megagrupo de K-pop BTS, considerado una de las bandas masculinas más exitosas de todos los tiempos, para crear un “grupo de pop femenino global, diverso y con múltiples talentos”.

El 20 de febrero, Bannerman, de 23 años, anunció que tomaría un “descanso temporal de las actividades del grupo para centrarse en su salud y bienestar”, una decisión que HxG, la empresa conjunta entre HYBE y Geffen Records, aseguró respaldar plenamente.

Sin embargo, la ausencia de Bannerman se prolongó más de lo esperado y comenzó a preocupar a los fans, ya que la cantante no apareció en el material promocional del nuevo sencillo del grupo, ‘Pinky Up’, lanzado el 2 de abril, eliminó toda referencia a Katseye de su biografía de Instagram y tampoco participó en el videoclip del tema, publicado el 9 de abril.

open image in gallery Daniela, Megan, Manon, Sophia, Yoonchae y Lara Raj, integrantes de Katseye, actúan en el escenario de los Grammy 2026 ( Getty Images )

La falta de Bannerman provocó una fuerte reacción en línea. “Queremos a Manon”, escribió un fan, mientras otro criticó la estrategia promocional: “Nadie pensó que su ausencia afectaría la música y los videos. Ignorar lo que pasa con Manon es una locura”. Otro seguidor añadió: “¡KATSEYE SON SEIS, Y ESO NO VA A CAMBIAR!”.

Poco después, Bannerman explicó la situación en la aplicación surcoreana Weverse, que los fans utilizan para comunicarse con los artistas. “Estoy sana, estoy bien y me estoy cuidando”, escribió. Luego añadió: “A veces las cosas se desarrollan de maneras que no controlamos del todo, pero confío en el panorama general”.

La artista suizo-ghanesa también afirmó en otra publicación: “HxG y yo estamos teniendo conversaciones positivas y me siento apoyada”. Además, agregó: “Estoy feliz y tengo buena salud. Pronto compartiré más. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

Incluso antes de su salida temporal, algunos fans ya especulaban que Bannerman recibía un trato diferente al de sus compañeras, algo que se reforzó tras el documental de Netflix sobre el proceso de selección de Dream Academy, donde en varias escenas se la ve ausentarse de ensayos mientras otras integrantes expresan frustración por su falta de experiencia en baile y canto, ya que inicialmente había sido reclutada por su presencia en redes sociales.

open image in gallery La integrante de Katseye Manon Bannerman se alejó temporalmente del grupo para cuidar su bienestar ( Getty Images for MTV )

Los fans y algunos comentaristas de la industria musical también han especulado que Bannerman, la única integrante negra del grupo, se apartó debido al trato que la industria suele dar a las mujeres negras. A través del boicot, seguidores han utilizado las redes sociales para exigir respuestas a los representantes de Katseye con los hashtags #JusticeForManon y #BoycottForManon.

The Independent se puso en contacto con un representante del grupo para solicitar comentarios.

Desde que se apartó de Katseye, Bannerman también ha recibido apoyo público de otras integrantes negras de grupos femeninos, entre ellas Leigh-Anne Pinnock, de Little Mix, y Melody Thornton, de The Pussycat Dolls.

En un artículo de opinión publicado en Elle, la escritora DeAsia Paige describió la salida de Bannerman como una “consecuencia del fracaso de la industria musical para ver y apoyar plenamente a las mujeres negras en el pop”. Por su parte, el periodista de Rolling Stone Larish Paul afirmó que la industria musical convencional funciona como una “prueba perpetua” diseñada para hacer fracasar a las mujeres negras.

open image in gallery Las seis integrantes finales de Katseye fueron anunciadas en un show en vivo estilo concurso en noviembre de 2023 ( Getty Images for HYBE x Geffen Records )

En una entrevista publicada en febrero de 2026 por El Corte, días antes de anunciar su salida temporal, Bannerman criticó la cultura laboral en Estados Unidos y habló del escrutinio que enfrentó tras enfermar durante los ensayos de Dream Academy.

“Que me llamen vaga, sobre todo siendo una chica negra, no es justo”, dijo entonces. “Ahora siento que siempre tengo que esforzarme más para demostrar algo, aunque en realidad no sea así”.

Cuando se formó la banda en The Debut: Dream Academy, la votación de los fans definió la alineación final de seis integrantes, anunciada en un espectáculo en vivo al estilo de un concurso en noviembre de 2023.

Un documental de Netflix de 2024 sobre el proceso, titulado Pop Star Academy: Katseye, mostró el desgaste físico del entrenamiento y el estrés del escrutinio público.

Desde su debut, el grupo ha logrado éxitos en las listas con los sencillos ‘Gnarly’ y ‘Gabriela’. Esta última canción les valió una nominación a mejor interpretación pop de dúo/grupo en los premios Grammy de este año. También fueron nominadas en la categoría de mejor artista revelación, premio que finalmente ganó la cantante británica Olivia Dean.

Katseye actuará en Coachella los días 10 y 17 de abril en el escenario Sahara.

Traducción de Leticia Zampedri