“Nadie sabe realmente qué pasó ese día”, susurra una voz al final del nuevo tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden.

Pocos crímenes sin resolver han despertado tanta fascinación en Estados Unidos como los asesinatos a hachazos de Andrew y Abby Borden en 1892, cuya principal sospechosa fue Lizzie, hija de Andrew.

Aunque Lizzie fue absuelta del asesinato de su padre y su madrastra en 1893, el caso dio origen a una famosa canción infantil e inspiró numerosos libros y películas. Ahora también es el tema de la nueva entrega de la serie de crímenes reales de Netflix creada por Ryan Murphy, Monstruo. El nuevo drama, que se estrena el 17 de septiembre, explora cómo una joven cambió para siempre la imagen que la sociedad tenía de quién podía ser un asesino.

Esta entrega tiene como protagonista a Lizzie, interpretada por Ella Beatty, la primera mujer en ocupar el centro de una temporada de Monstruo. El reparto también incluye a Vicky Krieps como la criada Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie, y Charlie Hunnam, estrella de Sons of Anarchy, como Andrew Borden. La adaptación de Netflix presenta a Lizzie como una joven frustrada, asfixiada por las expectativas de Andrew y Abby y consumida por su romance con Maggie, la nueva criada de la familia.

A continuación, repasamos lo que se sabe sobre Lizzie Borden.

open image in gallery Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden en la nueva entrega de Monstruo , la serie de Netflix creada por Ryan Murphy ( Netflix )

open image in gallery Charlie Hunnam interpreta a Andrew, el padre de Lizzie Borden, en ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, de Netflix ( Netflix )

¿Qué les sucedió a Andrew y Abby Borden?

La mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew Borden salió de su casa en Fall River, Massachusetts, mientras su esposa Abby, la empleada doméstica y Lizzie permanecieron allí. A su regreso, se recostó en el sofá para dormir una siesta. Alrededor de las 11:15, Lizzie afirmó haber encontrado a su padre muerto, con numerosos golpes en la cabeza provocados por un objeto afilado.

En el piso de arriba también hallaron el cuerpo ensangrentado de Abby, quien, según determinaron los investigadores, había muerto aproximadamente una hora antes que su esposo. Las sospechas sobre Lizzie aumentaron al descubrirse que había intentado comprar una sustancia venenosa el 3 de agosto y que, pocos días después de los asesinatos, habría quemado un vestido en una estufa.

Finalmente, fue arrestada y llevada a juicio por ambos crímenes en junio de 1893, aunque el jurado la declaró inocente.

Pese al veredicto, numerosas obras de ficción posteriores la retrataron como la responsable de las muertes.

¿Cómo se ha adaptado la historia de Lizzie Borden a lo largo de los años?

open image in gallery El ballet “Fall River Legend”, de Agnes de Mille, se estrenó en 1948 y desde entonces ha sido llevado de nuevo a escena en varias ocasiones, como muestra esta fotografía de 2014 ( AFP/Getty )

El caso ha inspirado numerosos libros y obras de ficción. En 1948, Agnes de Mille creó el ballet Fall River Legend; en 1965, Jack Beeson y Kenward Elmslie estrenaron la ópera Lizzie Borden. El crimen también dio origen a una conocida canción infantil.

La letra decía: “Lizzie Borden tomó un hacha / y le dio a su madre cuarenta hachazos / y cuando vio lo que había hecho / le dio a su padre cuarenta y uno”.

El caso también ha sido objeto de numerosos libros, entre ellos The Trial of Lizzie Borden, de Cara Robertson, que incluye cartas escritas por la propia Lizzie; A Private Disgrace: Lizzie Borden by Daylight, de Victoria Lincoln; y The Fall River Tragedy, publicado en 1893 por el periodista local Edwin H. Porter.

Más recientemente, la historia de Lizzie Borden llegó a la pantalla. Christina Ricci protagonizó la película para televisión de 2014 Lizzie Borden Took an Ax, mientras que Chloë Sevigny encabezó el reparto del thriller Lizzie, estrenado en 2018.

¿Cuándo se estrena Monstruo: La historia de Lizzie Borden?

open image in gallery Los asesinatos de Andrew y Abby Borden y el juicio de 1893 contra Lizzie Borden inspiraron libros, películas y hasta una canción infantil. Ahora, la historia llega a una nueva serie de Netflix ( Netflix )

En el tráiler de la nueva serie de Ryan Murphy, Lizzie aparece cubierta de sangre, con el rostro y el cuerpo salpicados.

La sinopsis oficial dice: “Cuando la hija reprimida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se ven atrapadas en una casa marcada por la humillación y la crueldad, encuentran refugio en una fantasía de sexo, poder y venganza”.

“Los espantosos asesinatos sin resolver que siguieron no solo conmocionaron al mundo, sino que dieron origen a un ícono que se negó a vivir encerrada en una jaula y decidió forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre”.

La serie Monstruo, de Murphy, ya abordó los casos de los asesinos en serie Jeffrey Dahmer y Ed Gein, así como el de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden se estrena el 17 de septiembre en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri