Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La administración de Trump debe dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado, dictaminó un juez federal el miércoles.

El juez Charles Breyer en San Francisco concedió una orden judicial preliminar solicitada por funcionarios de California que se opusieron a la medida extraordinaria del presidente Donald Trump de utilizar tropas de la Guardia estatal sin la aprobación del gobernador para impulsar la detención de inmigrantes. Sin embargo, también suspendió la decisión hasta el lunes.

California argumentó que las condiciones en Los Ángeles habían cambiado desde que Trump tomó el mando de las tropas y las desplegó en junio. La administración inicialmente convocó a más de 4.000 soldados de la guardia de California, pero ese número había disminuido a varios cientos para finales de octubre, con solo alrededor de 100 tropas permaneciendo en el área de Los Ángeles.

Pero la administración republicana extendió el despliegue hasta febrero mientras también intentó utilizar a la Guardia de California en Portland, Oregon, como parte de su esfuerzo por enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas a pesar de la feroz resistencia de alcaldes y gobernadores.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que la administración todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles para ayudar a proteger al personal y la propiedad federal.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.