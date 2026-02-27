Protagonista de ‘Bridgerton’ explica la muerte de su personaje tras impactante giro en la temporada 4

Con la segunda parte de su cuarta temporada, estrenada el jueves, Bridgerton podría haber mostrado su muerte más impactante hasta ahora.

*Advertencia: a continuación hay spoilers importantes de la cuarta temporada de Bridgerton, parte dos*.

Al inicio del episodio seis, por fin parece que todo encaja para la reservada pareja formada por Lord John Stirling y su esposa, Lady Francesca Stirling, de soltera Bridgerton, tras varios obstáculos a lo largo de la temporada.

John sube a descansar antes de la cena y, poco después, Francesca intenta despertarlo, pero no obtiene respuesta. En cuestión de segundos, la escena deja claro el horror: murió mientras dormía.

“Yo quería caerme de un caballo”, contó el actor Victor Alli a la publicación Tudum de Netflix sobre la inesperada muerte de su personaje.

open image in gallery El funeral reúne al elenco de ‘Bridgerton’ en el sexto episodio de la cuarta temporada ( Netflix )

open image in gallery Cuando parecía que Lord y Lady Stirling habían retomado el rumbo, la tragedia golpeó a la pareja ( © 2025 Netflix, Inc. )

En la serie no se especifica la causa de la muerte de John; sin embargo, Alli reveló que se trató de un aneurisma, según le confirmó el equipo creativo de Bridgerton durante la producción. En los libros en los que se basa la historia, la autora Julia Quinn explica que John murió a causa de un aneurisma cerebral roto.

Un aneurisma cerebral es una zona débil o delgada en un vaso sanguíneo del cerebro que se dilata y se llena de sangre y que, si se rompe, provoca una hemorragia cerebral que puede derivar en pérdida de conciencia, coma e incluso la muerte.

Quinn añade que “no se pudo haber hecho nada para salvarlo” y que, con el conocimiento médico de la época, “la muerte de John habría quedado como un misterio para quienes lo amaban. Lo único que Francesca sabría es que su esposo tenía dolor de cabeza, se recostó y murió”.

La muerte de John da paso a una emotiva escena de funeral, en la que una Francesca devastada, interpretada por Hannah Dodd, debe asumir el papel de anfitriona.

La actriz contó a Tudum, el sitio oficial de Netflix, que al principio le daba miedo mostrar el estoicismo del personaje porque no quería que pareciera que no le importaba; sin embargo, consideró que se trata de una reacción muy realista ante algo doloroso y crudo, en medio de circunstancias que obligan a concentrarse en lo que debe hacerse.

Tras las escenas finales de la cuarta temporada, Bridgerton también rindió homenaje a dos miembros del equipo fallecidos en la vida real. Antes de los créditos, una tarjeta en pantalla decía: “En memoria de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper”.

Braimbridge era artista escenográfico y trabajó tanto en la serie como en su spin-off, La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton, mientras que Cooper se desempeñó como conductor de unidad, encargado de trasladar al elenco y al equipo técnico entre distintas locaciones de rodaje.

La cuarta temporada de Bridgerton ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri