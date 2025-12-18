Muerte de Tucker Genal: fallece la estrella de TikTok pocas horas después de su última publicación
El influencer realizaba contenido que trataba sobre comida, retos virales y su anterior relación con su exnovia Cortney Gibson
La estrella de TikTok Tucker Genal murió a los 31 años.
El influencer, conocido por sus 2,5 millones de seguidores por hacer videos con sus hermanos Carson y Connor, fue encontrado muerto tras suicidarse en su casa de California este jueves, según la web del forense de Los Ángeles.
Horas antes de su muerte, Genal publicó un video en TikTok en el que mostraba una foto de cada mes del año.
“Ojalá pudiera revivir algunos de estos momentos”, escribió. “Aquí hay una foto de cada mes de este último año”.
Los hermanos de Genal anunciaron su muerte con un desgarrador homenaje compartido en Instagram el lunes.
“Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor, toda mi vida la pasé admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe”, escribió Carson en la publicación.
Y agregó: “Sé con certeza una cosa, y es que seguiré admirándote durante el resto de mi vida hasta que volvamos a encontrarnos. Eras la persona más amable que conocí y el mejor hermano que cualquiera desearía tener”.
Genal solía compartir videos de sí mismo haciendo sátiras, retos virales y juegos con sus hermanos que normalmente implicaban comida. Anteriormente, era conocido por compartir contenido sobre relaciones con su exnovia, Cortney Gibson, pero terminaron su relación a principios de este año. Gibson no se ha pronunciado sobre la muerte de su exnovio.
Los fans inundaron la última publicación de Genal con emotivas reacciones tras la noticia de su muerte.
“Devastado, viejo”, escribió una persona. “Aunque no conozcas a alguien personalmente, viéndolo día a día en Internet, desarrollas una extraña conexión con él. Esto es terrible”.
Alguien más añadió: “No te conocía personalmente. Me sentaba en las noches y veía tus videos de ti y tu hermano comiendo. Me ayudó cuando estaba pasando por mucho dolor mental. Gracias por ayudarme a superar un momento difícil. Ojalá alguien, cualquiera, hubiera hecho lo mismo por ti”.
Otros reconocieron el hecho de que publicó las fotos horas antes de suicidarse y la última foto del carrusel estaba editada en blanco y negro. El audio de TikTok bajo la publicación también tenía la inquietante frase “cambio y fuera”.
“Esta fue su publicación de despedida”, comentó un usuario de TikTok, y otro se mostró de acuerdo: “Esto fue como si se despidiera”.
Otra persona escribió: “Todas las fotos tienen color excepto la de diciembre. Nunca se sabe por lo que está pasando alguien. Manténganse al pendiente de la gente que quieren”.
Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ir a www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda local.
Traducción de Olivia Gorsin
