Más jóvenes estadounidenses recurren a TikTok para obtener asesoramiento financiero

Los estadounidenses dedicaron una enorme cantidad de tiempo a TikTok en el 2025, con un promedio de 416 horas de contenido financiero este año.

Una nueva encuesta realizada por Chime y Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que ven ocho horas de videos de TikTok a la semana, y esa cifra es mayor para los millennials, quienes promedian 10 horas semanales y un total anual de 520 horas.

Los datos muestran la profunda influencia del TikTok financiero en los hábitos financieros de las personas.

El 59 % probó al menos una tendencia de ahorro que descubrió en la plataforma en 2025.

Las opciones más populares incluyeron la vida con bajo presupuesto (30 %), las matemáticas para chicas (17 %) y “septiembre sin gastos” (15 %). Quienes experimentaron con estas tendencias reportaron un ahorro promedio de $406, con los millennials ahorrando un poco más, $432, y la generación X, $428.

El 41 % de la generación Z y el 35 % de los millennials afirmaron que TikTok facilita la comprensión de los temas financieros, mientras que el 30 % de los baby boomers advirtió que el contenido puede ser más entretenido que preciso.

Aun así, la confianza en la plataforma sigue siendo sorprendentemente alta. La mayoría de los estadounidenses, incluyendo el 61 % de los boomers, confían en los consejos financieros que se comparten en TikTok. Y para muchos, esa confianza ha dado sus frutos.

El 43 % de la generación Z afirmó que las tendencias que probaron en el 2025 realmente les funcionaron, en comparación con solo el 22 % de los boomers.

Los usuarios también reflexionaron sobre lo aprendido y algunos citaron lecciones sobre inversión a largo plazo, tasas de interés y estrategias para impulsar los ahorros futuros. Otros mencionaron haber descubierto nuevos trabajos que les ayudaron a complementar sus ingresos. En total, los encuestados estiman haber adquirido 74 nuevos conocimientos financieros gracias a TikTok en los últimos dos años.

De cara a 2026, el entusiasmo se mantiene fuerte. El 74 % de los usuarios afirma que es socialmente aceptable recibir consejos financieros de TikTok, y el 61 % recomendaría la plataforma a alguien que desee mejorar la gestión de su dinero el próximo año.

El 53 % planea usar TikTok aún más el próximo año. Sus principales prioridades incluyen mejorar los hábitos de ahorro (38 %) y generar confianza financiera (34 %).

La generación Z, en particular, espera saldar sus deudas más rápidamente (38 %), mientras que el 34 % desea aprender nuevas estrategias de inversión.

Y para muchos usuarios más jóvenes (22 % de la generación Z y 19 % de los millennials), el objetivo también es encontrar comunidad y responsabilidad mientras construyen su futuro financiero en línea.