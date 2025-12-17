Billy Crystal rindió homenaje a su amigo cercano Rob Reiner tras la muerte del reconocido director y de su esposa, Michele Singer, ocurrida el fin de semana.

El martes 16 de diciembre, el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con las muertes. El joven, de 32 años, fue arrestado el domingo, pocas horas después de que su hermana encontrara los cuerpos de sus padres en la residencia familiar ubicada en Brentwood.

Crystal, quien protagonizó junto a Meg Ryan la clásica comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989), dirigida por Reiner, compartió un comunicado conjunto con figuras destacadas del cine. Entre los firmantes estuvieron Larry David, Albert Brooks, Martin Short y el director Barry Levinson (El nombre del juego).

En el mensaje, describieron a Reiner como un “maestro narrador” y resaltaron que su “toque cómico no tenía comparación”.

A continuación, el comunicado completo difundido a Associated Press:

open image in gallery Rob-Reiner-Billy-Crystal.jpg ( Getty Images for Tribeca Film Fe )

Ir al cine, sentarse en una sala oscura rodeado de desconocidos y compartir una misma emoción —reír, llorar, asustarse o vivir un drama profundo— sigue siendo una experiencia inolvidable.

Lo que el público siempre espera es una buena historia. Y Rob Reiner, con todo lo que aprendió de su padre Carl y de su mentor Norman Lear, no solo fue un gran comediante; se convirtió en un narrador único. Pocos directores han logrado un rango tan amplio como el suyo.

Desde la comedia hasta el drama, pasando por documentales reales y ficticios, siempre supo estar a la altura. El público lo seguía. Confiaba en su instinto. Sus películas llenaban salas.

Su sensibilidad para el humor no tenía igual. Sabía encontrar el ritmo exacto en los diálogos y ajustar la tensión dramática con una elegancia admirable. Amaba a los actores. Elevaba el trabajo de los guionistas. Su mayor virtud era la libertad creativa. Si alguien tenía una idea, él la escuchaba e integraba al proceso. Siempre hacía sentir que todos formaban parte del equipo.

Haber trabajado con él fue un privilegio. Pero su legado va mucho más allá.

El comunicado cerró con una cita de una de las películas favoritas de Reiner, Qué bello es vivir de Frank Capra:

“Cada vida toca muchas otras vidas, y cuando alguien ya no está, deja un vacío enorme, ¿no es así?”. Y concluyeron: “No tienes idea”.

open image in gallery Asesinan a Rob Reiner y a su esposa Michele Singer en su residencia ( Amy Sussman/Getty Images )

Crystal y su esposa, Janice, acudieron al lugar del crimen luego de que Romy Reiner los llamara, poco después de descubrir los cuerpos de sus padres el domingo.

El actor conoció a Rob Reiner en el set de All in the Family, la versión estadounidense de la comedia británica Till Death Us Do Part.

En 2016, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Crystal recordó que, poco después de ser seleccionados para interpretar a mejores amigos en la serie, también se volvieron inseparables fuera del set. Aseguró que pasaron “muchísimo tiempo juntos” cuando él se mudó a Nueva York.

Crystal evocó además una proyección temprana de Cuando Harry conoció a Sally, donde ambos comprendieron que la escena del orgasmo —que luego se volvió icónica— marcaría la historia del cine. La secuencia finaliza con una frase célebre, pronunciada por un personaje interpretado por Estelle, la madre de Reiner: “Quiero lo mismo que ella”.

open image in gallery Billy Crystal y Meg Ryan en ‘Cuando Harry conoció a Sally’ ( Columbia Pictures )

Crystal describió la reacción del público como “ensordecedora” y agregó: “Nos tomamos de las manos porque supimos que algo emocionante estaba por suceder con esa película”.

Según informes, Nick Reiner, hijo del director, acompañó a sus padres a la fiesta navideña organizada por Conan O’Brien el sábado por la noche, pocas horas antes de que los cuerpos fueran encontrados. Fuentes citadas por NBC News aseguraron que varios asistentes notaron con preocupación su comportamiento durante el evento.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, indicó que los cargos presentados contra Nick podrían derivar en una condena de cadena perpetua o incluso en la pena de muerte. Está previsto que comparezca ante un tribunal una vez que reciba el alta médica.

Traducción de Leticia Zampedri