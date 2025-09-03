Hallan muerta a la influencer Esmeralda FG y su familia dentro de una camioneta en México

Una influencer de TikTok, su esposo y sus dos hijos fueron encontrados muertos dentro de una camioneta en México, envueltos en plástico, según confirmaron las autoridades.

La policía localizó una camioneta Ford Ranger gris abandonada en el centro de Guadalajara, donde hallaron los cuerpos de Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; Roberto Carlos Gil Licea, de 36; su hijo Gael Santiago, de 13; y la pequeña Regina, de siete años.

La familia, que se había mudado recientemente desde el estado de Michoacán, fue identificada el jueves, casi una semana después del hallazgo de los restos.

Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, contaba con más de 46.000 seguidores en TikTok, donde solía compartir videos mostrando marcas de lujo, autos de alta gama y transformaciones estéticas producto de cirugías.

También aparecía sincronizando los labios con narcocorridos, baladas que glorifican la cultura del narcotráfico en México. Uno de sus videos más virales —según reportó Latin Times — incluía la frase: “Ventajas de tener un novio narco”.

Esmeralda Ferrer Garibay publicó su último video en TikTok el 7 de agosto, grabado desde el interior de un vehículo

El último video publicado por Esmeralda Ferrer Garibay, el 7 de agosto, alcanzó los tres millones de visualizaciones. En las imágenes se la veía conduciendo por un rancho, mientras aparecía un mensaje superpuesto que hacía referencia a su “barrio con calles de tierra” y al mal clima.

Sin embargo, los investigadores no consideran que su actividad en redes sociales haya sido el motivo principal del crimen.

Según informó el diario nacional El Financiero, el objetivo habría sido su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de tomates en Michoacán.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionados rastreó los movimientos de la camioneta Ford Ranger mediante imágenes de cámaras de videovigilancia y datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad y la Guardia Nacional. La investigación condujo hasta un taller de reparación de automóviles ubicado en la avenida Ejido.

“Se procesó la escena y los investigadores encontraron múltiples pruebas que sugieren que la familia fue asesinada allí”, declaró la semana pasada el fiscal Alfonso Gutiérrez Santillán. Añadió que, aunque aún faltan los resultados forenses, las pruebas balísticas y de sangre confirman casi con certeza que el crimen ocurrió en ese lugar.

Dos hombres que trabajaban en el taller fueron detenidos como sospechosos, pero posteriormente quedaron en libertad debido a la falta de pruebas suficientes, según informó el Ministerio Público.

En un giro inesperado, los dos exsospechosos y dos de sus familiares fueron secuestrados al salir de la fiscalía. La fiscal Blanca Trujillo explicó que los agresores, armados, habían permanecido más de dos horas vigilando la salida del edificio.

Uno de los secuestrados logró escapar, mientras que los otros tres continuaban desaparecidos, según reportó la fiscalía.

