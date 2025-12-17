Premios Oscar anuncian cambio sísmico en su transmisión

Los Premios de la Academia, uno de los eventos televisivos más destacados, cambiarán de hogar a partir de 2029, trasladándose de ABC a YouTube. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles esta significativa transición.

ABC continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028, año que marcará el centenario de los premios Oscar. Sin embargo, desde 2029 hasta 2033, YouTube aseguró los derechos globales para la emisión de los Oscar, convirtiéndose en la plataforma principal para toda la programación relacionada, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones.

"Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", declararon Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia.

Añadieron que "La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la audiencia mundial más grande posible, lo cual será beneficioso para nuestros miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica".

Los Premios de la Academia se transmitirán de forma gratuita en YouTube, además de estar disponibles para los suscriptores de YouTube TV. ( Matt Sayles/Invision/AP, archivo )

Aunque las principales ceremonias de premiación han añadido asociaciones de transmisión, el acuerdo con YouTube marca la primera vez que uno de los cuatro grandes —los Oscar, los Grammy, los Emmy y los Tony— abandona por completo la transmisión televisiva. Esto pone una de las transmisiones más vistas fuera de la NFL en manos de Google. YouTube cuenta con unos 2.000 millones de espectadores.

No se divulgaron los términos financieros del acuerdo.

“Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narración y el arte", Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, manifestó. "Asociarnos con la academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, mientras se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar”.