Andrew Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein pidieron a una bailarina exótica hacer un trío en la casa del difunto pedófilo en Florida, según afirman cartas legales.

En un documento desenterrado como parte de los millones de páginas publicadas el viernes relacionadas con Epstein, los abogados de la mujer anónima dijeron que la pareja ofreció pagarle a ella y a otras “USD 10.000 a cada una por participar”.

En la carta, con fecha del 23 de marzo de 2011, los representantes legales de la mujer acusaban a Andrew y Epstein de haber “prevalecido sobre ella para que participara en varios actos sexuales” durante el supuesto encuentro a “principios de 2006”.

Los abogados también afirmaron que en la fiesta celebrada en la casa de Epstein en West Palm Beach había mujeres “de tan solo 14 años” que iban “vestidas de forma provocativa”.

La carta también decía que la mujer anónima se contentaría con mantener la confidencialidad del supuesto encuentro “a cambio de un pago de USD 250.000”.

Esta acusación es distinta de la presentada por Virginia Giuffre, quien afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones: una vez en casa de la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell en Londres, otra en el domicilio de Epstein en Manhattan y otra en la isla privada del financiero caído en desgracia, Little St James.

Andrew negó vehementemente cualquier delito.

El exduque apareció varias veces en la última tanda de documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., incluidas imágenes de él agachado sobre una mujer no identificada.

La carta, escrita por el abogado William Vogeler al antiguo representante legal de Epstein, Robert Critton, dice: “Según mi clienta, el Sr. Epstein ofreció pagarle a ella y a otras bailarinas exóticas USD 10.000 a cada una por actuar en casa de su cliente hace varios años.

Mi clienta, una bailarina popular del club de striptease Rachel's, fue transportada en coche con chófer a una fiesta en el 358 de El Brillo Way, en West Palm Beach, a principios de 2006.

Durante la fiesta, mi clienta observó a otras jóvenes vestidas de forma provocativa. Algunas parecían tener 14 años.

Mi clienta fue dirigida a un dormitorio de arriba, donde vio a Epstein. Le reconoció porque había bailado para él en el club antes”.

Entonces, afirmando que su clienta fue presentada a Andrew, Vogeler continuó: “En su casa, el Sr. Epstein presentó a mi clienta a su invitado, el Príncipe Andrew.

Mi clienta bailó entonces para los hombres, desnudándose hasta quedar solo en ropa interior.

Epstein y el Príncipe Andrew le dijeron entonces a mi clienta que querían hacer un trío. Dijo que la habían contratado para bailar, no para tener sexo.

Epstein dijo que le pagarían más tarde por bailar y la convencieron para que participara en diversos actos sexuales.

Después de que los hombres se dieron por satisfechos, invitaron (sic) a mi clienta a hacer un viaje con ellos a las Islas Vírgenes. Ella rechazó la invitación”.

La carta de Vogeler decía que Epstein solo había pagado a la mujer 2.000 dólares en lugar de los 10.000 que se le habían “prometido”.

Y afirmó: “Mi clienta no siguió adelante con sus reclamos contra su cliente hasta este momento porque no se siente orgullosa de las circunstancias de aquella noche.

Trabajaba como bailarina exótica, pero la trataban como a una prostituta.

Para evitar una publicidad indecorosa, mi clienta me pidió que mantuviera su nombre en secreto a efectos del acuerdo.

Sin embargo, está dispuesta a hacer valer sus derechos ante los tribunales públicos si es necesario”.

