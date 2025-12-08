Kristen Stewart dice que en Hollywood a los actores masculinos se los "engrandece por mantener su identidad”

Kristen Stewart dijo que en Hollywood a los hombres “se los engrandece mantener su identidad” en sus interpretaciones, mientras que a las mujeres no se les da el mismo trato.

La estrella de Crepúsculo, de 35 años, declaró al New York Times que algunos actores masculinos utilizan técnicas como el método de actuación para equilibrar el lado emocional de la interpretación.

“La interpretación es intrínsecamente vulnerable y, por tanto, bastante vergonzosa y poco masculina”, afirma Stewart. “No es ninguna fanfarronería sugerir que uno es portavoz de las ideas de otro. Es intrínsecamente sumiso. ¿Has oído hablar alguna vez de una actriz que fuera de método?”

Dice que notó un “acto común” entre los actores masculinos cuando se meten en el personaje y declaró: “Si pueden sobresalir de la vulnerabilidad y sentirse como un gorila golpeándose el pecho antes de llorar ante la cámara, es un poco menos vergonzoso”.

“También hace que parezca un truco de magia, como si fuera tan imposible hacer lo que estás haciendo que nadie más pudiera hacerlo”.

Kristen Stewart, fotografiada en octubre, habló sobre las diferencias entre actores y actrices ( Getty Images for SCAD )

Los comentarios se produjeron durante una conversación más amplia en la que se mencionaba la famosa pronunciación errónea de “Krypton” por parte de Marlon Brando en la película Superman de 1978. El entrevistador recordó que Sean Penn dijo que era una forma de que Brando mantuviera su integridad mientras aparecía en una “película vendida”.

“Brando parece un héroe, ¿verdad? Si lo hiciera una mujer, sería diferente”, afirmó. “Si tienes que hacer 50 flexiones antes de tu primer acercamiento o negarte a decir una palabra de cierta manera... quiero decir, Brando, no voy a por él”.

Stewart recordó entonces una conversación que tuvo con otro actor que le reafirmó en su creencia de que a las actrices no se les permite expresarse de la misma manera que a los actores masculinos.

Ella explicó “Le pregunté a un colega actor: '¿Conociste alguna vez a una actriz que fuera de método y necesitara gritar y hacer todo eso?’ En cuanto dije “actor masculino, actriz femenina”, la reacción fue: “No menciones el secreto a voces”. Y él dice: ‘Oh, las actrices están locas’".

“Entonces yo dije: Espera un segundo. ¡Acabas de llamarme loca! Genial. Así que ahora estamos haciendo lo típico de que la chica está loca, ¿y tú ni siquiera escuchaste nada de lo que dije?”

Stewart debutó recientemente como directora de largometrajes con The Chronology of Water, una película que llevaba una década intentando hacer. Dijo al Times que tuvo que “dar muchas patadas y gritar” para conseguirlo.

“Llevó mucho tiempo porque es repugnante, desagradable, porque trata de la violación y el embargo, y también de lo divertido que es ver a alguien hacer eso, porque ella es una fuerza”, explica sobre Imogen Poots, que interpreta a Lidia.

“Ella es como un tsunami. Y también hay una sexualidad en ella que resulta deliciosa”.

Traducción de Olivia Gorsin