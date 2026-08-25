Kate Hudson y Matthew McConaughey se reunirían 23 años después para una esperada secuela romántica

Paramount trabaja en una secuela de la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días, con Kate Hudson como una de las productoras del proyecto.

La película todavía se encuentra en una etapa “muy inicial” de desarrollo y el estudio busca guionistas que se encarguen de escribir la historia. Sin embargo, fuentes confirmaron que el objetivo es reunir de nuevo a Hudson y Matthew McConaughey para que retomen sus papeles de la cinta original de 2003.

Hudson producirá la secuela junto con Stacey Sher, quien participó como productora en películas como Tiempos violentos, Matilda, Erin Brockovich, una mujer audaz y Django sin cadenas.

En la película original, Hudson interpretó a Andie Anderson, una periodista de revista que decide escribir un artículo sobre cómo conquistar a un hombre y después alejarlo al cometer “los errores clásicos que cometen las mujeres”.

open image in gallery Kate Hudson será una de las productoras de la secuela ( Getty )

Al mismo tiempo, Benjamin Barry, el ejecutivo de publicidad interpretado por McConaughey, apuesta con sus colegas que puede lograr que una mujer se enamore de él en solo 10 días, justo a tiempo para un evento de la empresa.

La película recaudó 177 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un éxito comercial, además de consolidarse como un clásico de la comedia romántica. El vestido amarillo de Carolina Herrera que Hudson lució hacia el final de la cinta también alcanzó un estatus icónico dentro de la moda cinematográfica.

Tras ese éxito, Hudson protagonizó otras producciones del género, entre ellas Tres son multitud, Guerra de novias y Amor y tesoro, donde volvió a compartir pantalla con McConaughey. Por su parte, el actor sumó a su trayectoria otras comedias románticas como Experta en bodas, Soltero en casa y Los fantasmas de mis exnovias.

De hecho, McConaughey, de 56 años y ganador del Óscar, destacó recientemente la vigencia de Cómo perder a un hombre en 10 días. Durante una participación en el podcast Happy Sad Confused, aseguró que la película “es un regalo que sigue dando”.

En los últimos años, Hudson también llevó su carrera a la televisión con Rebotando, la comedia de Netflix ambientada en el mundo del básquetbol. Allí interpreta a Isla Gordon, quien asume la presidencia de Los Angeles Waves después de que su hermano Cam se ve obligado a dejar el cargo. Tras el éxito de sus dos primeras temporadas, la serie fue renovada para una tercera a principios de este año.

The Independent contactó a los representantes de Hudson y McConaughey para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri