Scarlett Johansson se suma a la próxima película de El exorcista, dirigida por el guionista y realizador Mike Flanagan.

“Scarlett es una actriz brillante, con interpretaciones que siempre se sienten auténticas, desde cintas de género hasta superproducciones veraniegas, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película”, dijo Flanagan en un comunicado difundido por The Wrap.

El nuevo filme será producido por Flanagan mediante su sello Red Room Pictures, junto con Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, para Universal Pictures.

El director aún no ha revelado detalles sobre el papel de Johansson.

The Independent contactó a los representantes de Johansson y Flanagan para solicitar comentarios.

Tras la mala recepción de El exorcista: Creyente en 2023, se anunció que Flanagan —conocido por La maldición de Hill House y Doctor Sueño— desarrollaría una historia original en lugar de una secuela: la “nueva visión radical” estará situada en el universo de El exorcista original.

“El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta”, dijo entonces el director, “y es un honor tener la oportunidad de intentar algo fresco, audaz y aterrador dentro de su universo. Reunirme con mis amigos de Blumhouse, con quienes he hecho algunos de mis trabajos favoritos, lo vuelve aún más emocionante”.

Scarlett Johansson se suma a la nueva película de ‘El exorcista’ dirigida por Mike Flanagan ( Universal Studios )

Estrenada en 1973, El exorcista se basa en la exitosa novela de William Peter Blatty y tiene a Linda Blair como una niña cuya madre busca ayuda médica después de que su hija comienza a mostrar conductas extrañas, como levitar y hablar en lenguas.

La película fue un éxito crítico y comercial: recaudó casi 441 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo 10 nominaciones al Oscar, con dos victorias.

En septiembre de 2024, Flanagan dijo a The Hollywood Reporter que quería hacer “algo nuevo” con la icónica franquicia y crear “la película más aterradora”.

“Busqué El exorcista con mucha determinación porque estaba convencido de que podía aportar algo. Vi la oportunidad de hacer algo que nunca se hizo dentro de la franquicia, algo que honre lo anterior sin apoyarse en la nostalgia. Vi la posibilidad de hacer la película más aterradora que he hecho”, afirmó.

En junio de 2025, el director de El juego de Gerald publicó en Tumblr que la producción aún no había comenzado y que la cinta no estaría lista para el estreno previsto en marzo de 2026.

“La producción no ha comenzado, necesitamos terminar Carrie primero. No hay forma de que salga el próximo marzo”, escribió, en referencia a la serie de Amazon MGM Studios basada en la novela de Stephen King de 1974. “Nada de qué preocuparse”.

En 2021, Universal adquirió por 400 millones de dólares los derechos para realizar una trilogía de El exorcista con el director David Gordon Green, pero abandonó el proyecto después de que Creyente recibiera críticas negativas y recaudara solo 137 millones de dólares en taquilla.

Johansson apareció recientemente en Jurassic World: el renacer y debutó como directora con Eleanor the Great, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Traducción de Leticia Zampedri