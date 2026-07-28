Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, deja de usar el apellido de su padre, con quien no tiene relación

Según se informa, Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renunció a su famoso apellido mientras se prepara para comenzar su tercer año en la Universidad de Pittsburgh.

Según informa Entertainment Weekly, la estudiante de 20 años, que asiste a la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, cambió legalmente su apellido de Cruise a Noelle, el segundo nombre de su madre, según los registros de votantes.

En 2024, se informó por primera vez que Suri usaba un apellido diferente cuando se graduó de la escuela secundaria, y que “Suri Noelle” figuraba en el folleto de graduación de la escuela secundaria LaGuardia en Manhattan.

Se cree que Cruise y Suri están distanciados; la estrella de Misión Imposible no fue vista en público con su hija desde que él y Holmes se divorciaron en 2012.

La expareja se conoció en 2005 y, un año después, nació Suri. Se casaron en 2006 en una ceremonia en Italia. Holmes solicitó el divorcio en junio de 2012, tras cinco años de matrimonio.

open image in gallery Katie Holmes con su hija Suri en 2016 ( Getty )

Page Six informa que Suri está inscrita en el censo electoral del estado de Pensilvania. Está a punto de comenzar su tercer año en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Cruise y Holmes para obtener sus comentarios.

En una entrevista con Town & Country en 2024, cuando su hija se preparaba para ir a la universidad, Holmes expresó el orgullo que sentía por los logros de Suri.

“Claro que extrañaré la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella y estoy feliz”, dijo la estrella de Amigos y amantes . “Recuerdo cuando tenía esa edad, esa época de nuevos comienzos. Es emocionante descubrirse a uno mismo, y me encantó esa época, así que me alegra recordarlo así”.

Cruise no asistió a la graduación de Suri. Tan solo unas horas después, fue visto en el concierto de la gira Eras de Taylor Swift en el estadio de Wembley en Londres, donde intercambió pulseras de la amistad con los fans y compartió con otras estrellas como Mila Kunis, Hugh Grant y la directora Greta Gerwig.

Las noticias sobre el cambio de nombre de Suri llegan apenas una semana después de que Vivienne, la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, hizo una solicitud formal para que se eliminara el apellido de su padre.

open image in gallery Cuatro de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, entre ellos Zahara (la segunda por la derecha), solicitaron que se elimine “Pitt” de su apellido ( Getty )

Vivienne presentó la documentación ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el día de su 18.º cumpleaños para cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie.

En documentos obtenidos por People, la hija de la pareja, Zahara, presentó la misma solicitud en junio, días después de que su hermano Maddox también solicitara eliminar “Pitt” de su apellido.

Jolie, de 51 años, y Pitt, de 62, tienen seis hijos en común: Maddox, de 24 años, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, y los gemelos Knox y Vivienne, de 18.

Shiloh, bailarina y la primera hija biológica de la pareja, fue la primera de los seis hermanos a la que se le concedió un cambio de nombre al cumplir 18 años en 2024. Ahora se llama Shiloh Jolie.

En aquel momento, su abogada declaró en un comunicado compartido con la revista People que ella tomó “una decisión independiente e importante tras unos sucesos dolorosos”.

Traducción de Olivia Gorsin