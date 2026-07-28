‘La Odisea’: la grandiosa y audaz adaptación de Christopher Nolan es su mejor película hasta la fecha

Odiseo es el héroe astuto, contradictorio y atormentado de la mitología griega. Pero, en manos de Christopher Nolan, también recuerda a J. Robert Oppenheimer, a Batman, a Leonard Shelby de Memento y a otros protagonistas marcados por los dilemas morales que han definido la filmografía del director.

Nolan rara vez ha hecho un cine abiertamente confesional. Sin embargo, su versión de La Odisea, uno de los relatos más antiguos que se conservan, transmite una sensación de intimidad poco habitual en su obra. A partir de este poema épico de unos 3.000 años de antigüedad, el cineasta reúne muchas de sus obsesiones creativas —como el deseo humano de controlar el tiempo y el destino— para explorar una pregunta más profunda: ¿qué ocurre cuando luchar por aquello que más amamos ya no basta? ¿Qué pasa cuando no hay forma de regresar después de haber cruzado cierto límite?

Esa intimidad contrasta con la enorme escala de la producción. La Odisea es la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm, lo que la convierte en una superproducción sin precedentes. Para el crítico, además, representa la mejor obra de Nolan hasta la fecha y la película que podría definir su carrera.

En esta versión, Odiseo (Matt Damon) idea el caballo de Troya convencido de que cambiará el curso de la guerra entre los hermanos Menelao (Jon Bernthal) y Agamenón (Benny Safdie), quienes luchan para recuperar a Helena (Lupita Nyong'o), esposa de Menelao, tras su rapto por los troyanos. Sin embargo, al igual que ocurre con la bomba atómica en Oppenheimer, el personaje termina comprendiendo que su decisión rompió las reglas de la guerra y abrió un camino mucho más oscuro.

Acompañado por sus hombres, encabezados por Euríloco (Himesh Patel), emprende el viaje de regreso a Ítaca, donde lo esperan su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland). Pero la ira de los dioses desvía su travesía y lo obliga a enfrentar decisiones imposibles, tan devastadoras como la elección que Batman debe hacer entre salvar la esperanza de Ciudad Gótica o a la mujer que ama en El caballero de la noche. En su recorrido también llega a la isla de Calipso (Charlize Theron), donde sus recuerdos comienzan a desvanecerse, en un eco del protagonista de Memento.

open image in gallery Matt Damon en ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan ( Universal Pictures )

Como adaptación, La Odisea logra algo que, admite el crítico, parecía casi imposible. El sello de Christopher Nolan está presente de principio a fin: una superproducción hollywoodense ambiciosa, intensa e intelectual que, al mismo tiempo, mantiene un profundo respeto por el texto original. Para el autor de la reseña, ninguna de las decisiones creativas parece arbitraria ni difícil de justificar, pese a las críticas de algunos sectores en internet.

Aunque resulta tentador cuestionar la decisión de vestir a Odiseo y Telémaco con pantalones, una prenda ajena a la antigua Grecia, el trabajo de la diseñadora de producción Ruth De Jong y de la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick construye una propuesta estética coherente y con identidad propia.

El crítico también responde a quienes cuestionaron la elección de Lupita Nyong'o por motivos raciales. Sostiene que quienes apelan a la "precisión histórica" para criticar el reparto pasarían por alto que, en el mundo antiguo, el color de la piel tenía un significado muy distinto al que se le atribuye hoy. Según su argumento, utilizar ese concepto para justificar esas críticas parte de una interpretación históricamente errónea.

open image in gallery Madre e hijo: Anne Hathaway y Tom Holland en ‘La Odisea’ ( Fotografía: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures )

Elementos propios de la Edad del Bronce y de la Grecia arcaica —como las esculturas femeninas tipo kore o los motivos en espiral característicos del arte micénico— se integran en una propuesta visual minimalista y cargada de simbolismo. Según el crítico, la mayor influencia parece provenir del teatro griego y, en particular, de la puesta en escena de La Orestíada que dirigió Peter Hall en 1981, con sus característicos personajes enmascarados. El resultado enfatiza la idea de La Odisea como una obra transmitida de generación en generación, dentro de una tradición oral a la que Nolan aporta ahora su propia interpretación.

El director también traduce ideas ancestrales a un lenguaje cinematográfico contemporáneo. La banda sonora de Ludwig Göransson prescinde de la orquesta tradicional y apuesta por una combinación de sintetizadores y percusión que evoca el ritmo de antiguos rituales, además de incorporar al rapero Travis Scott en el papel de un bardo. En otro ejemplo de esa actualización, Antínoo, interpretado por Robert Pattinson, llama "padre" a Odiseo al dirigirse a Telémaco, una elección que el crítico respalda recordando una reflexión de la traductora Emily Wilson: "Homero no sonaba arcaico para los griegos".

Nolan también abraza los elementos fantásticos del poema, pero los reinterpreta a través de distintos géneros del cine moderno: la criatura Escila aparece con una estética cercana a la ciencia ficción; la intervención de los dioses se expresa mediante espectaculares secuencias de desastres naturales y a través de la presencia vigilante de Atenea (Zendaya); mientras que las transformaciones de la hechicera Circe (Samantha Morton) evocan el horror corporal de películas como Un hombre lobo americano en Londres.

El reparto, según el crítico, no tiene puntos débiles. Matt Damon equilibra el arrojo y la vulnerabilidad de Odiseo; Tom Holland ofrece la mejor actuación de su carrera al retratar la evolución de Telémaco; y John Leguizamo aporta una interpretación muy emotiva como el porquero ciego Eumeo.

Sin embargo, quienes realmente destacan son las mujeres del elenco. Anne Hathaway, Samantha Morton, Charlize Theron, Zendaya y Lupita Nyong'o —quien también interpreta a Clitemnestra, hermana de Helena— dominan la pantalla. Aunque encarnan diosas, hechiceras o reinas, sus personajes también cargan con el peso de la guerra librada por los hombres: son víctimas, trofeos o viudas. De esa contradicción, concluye el crítico, nace una fuerza silenciosa que termina convirtiéndose en uno de los grandes motores emocionales de la película.

open image in gallery Odiseo (Matt Damon) idea el caballo de Troya convencido de que cambiará el rumbo de la guerra en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

Según la tradición, los acontecimientos de La Odisea transcurren durante la Edad del Bronce Tardía, un período que terminó con el colapso de numerosas civilizaciones del Mediterráneo. Las causas siguen siendo motivo de debate: guerras, desastres ambientales o crisis económicas. En la interpretación de Christopher Nolan, sin embargo, ese derrumbe está directamente relacionado con uno de los conceptos centrales del poema de Homero: la xenia, traducida aquí como la "Ley de Zeus", un principio sagrado de hospitalidad que desempeñaba un papel esencial en las relaciones entre los pueblos de la época. Para un espectador actual, sostiene el crítico, la idea puede entenderse como una cuestión de decencia básica.

Desde esa perspectiva, Nolan presenta el caballo de Troya —una ofrenda engañosa que oculta soldados preparados para una emboscada— como una transgresión de esa norma moral, tan grave como la conducta de los pretendientes que invaden el hogar de Odiseo. Esa ruptura ética, plantea la película, termina propagándose como una epidemia.

Es también desde esa lectura que el crítico encuentra sentido a una de las decisiones más llamativas del filme: que la mayoría de sus héroes hablen con acento estadounidense. Para él, Nolan establece un paralelismo con un imperio moderno que ha violado repetidamente esa misma idea de hospitalidad y respeto, aludiendo a las bombas atómicas y a los altos al fuego incumplidos, y se pregunta si ese poder también podría encaminarse hacia su propio declive.

La conclusión enlaza con una de las constantes del cine de Nolan: la idea de que el tiempo es cíclico y de que la historia, una y otra vez, vuelve sobre sí misma.

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya y Charlize Theron. Clasificación: Apta para mayores de 15 años. Duración: 173 minutos.

La Odisea se estrena en cines el 17 de julio.

Traducción de Leticia Zampedri