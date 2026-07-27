Sean Astin, de ‘El Señor de los Anillos’, dice que no ganó “mucho dinero” con la trilogía: “Tuve que vender mi casa”

La trilogía de El Señor de los Anillos recaudó miles de millones en taquilla, pero el actor Sean Astin admitió que su salario era tan “bajo” que tuvo que vender su casa.

Astin, antiguo niño prodigio que saltó a la fama a los 13 años como protagonista de Los Goonies, es más conocido por el público por su papel del leal Samwise Gamgee en la épica saga cinematográfica de Peter Jackson.

En una nueva entrevista, el actor, que protagonizó las tres películas de El Señor de los Anillos entre 2001 y 2003, declaró a The Guardian. Si bien protagonizar la franquicia le brindó un “nivel de visibilidad y acceso” para el que no estaba preparado, los aspectos financieros dejaron mucho que desear.

“Había una desconexión entre la atención que recibía y la cantidad de dinero que teníamos”, dijo el hombre de 55 años. “¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad ínfima por la trilogía”.

open image in gallery Astin afirmó que existía una “desconexión” entre el éxito de la película y los sueldos del reparto ( Getty )

En 2017, el actor y líder sindical Astin reveló en una entrevista que le pagaron 250.000 dólares (190.000 libras esterlinas) por aparecer en la trilogía, y añadió que tampoco recibió “ningún tipo de regalías”.

Dirigidas por Peter Jackson, las películas de El Señor de los Anillos fueron éxitos de taquilla. Con un presupuesto de alrededor de 281 millones de dólares, recaudaron 2900 millones de dólares a nivel mundial.

El hecho de que esto no se reflejara en los salarios del reparto fue mencionado por miembros del elenco en entrevistas a lo largo de los años.

En su aparición en Watch What Happens Live, Cate Blanchett, quien interpretó a Galadriel en la adaptación de J. R. R. Tolkien, dijo que “nadie cobró nada por hacer esa película”, antes de agregar en tono de broma: “Básicamente me dieron sándwiches gratis y me permitieron conservar mis orejas como pago”.

Elijah Wood, quien interpretó al mejor amigo de Astin en la pantalla (y protagonista de la franquicia), Frodo Baggins, también habló sobre el tema del salario el pasado mes de abril.

Wood explicó que la productora New Line Cinema había asumido “un verdadero riesgo” con el enorme reparto, lo que llevó a una compensación “comprensible” en la que los actores no percibieron “salarios exorbitantes”.

open image in gallery Elijah Wood (a la izquierda) y Sean Astin en 2004, un año después del estreno de la última película de ‘El Señor de los Anillos’ ( Getty )

Los actores también rodaron las películas una tras otra, explicó Wood, y “como no estábamos haciendo una película y luego renegociando un contrato para la siguiente, no era el tipo de situación lucrativa que te permitiera estar tranquilo el resto de tu vida”, reveló.

El actor desmintió los rumores de que le habían pagado 250.000 dólares por protagonizar la primera entrega, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, y afirmó que “no importa” cuál fuera la cifra real.

“La ventaja de eso era que también nos estábamos comprometiendo con algo que iba a formar parte de nuestras vidas para siempre”, dijo.

Orlando Bloom, quien interpretó a Legolas, declaró en 2017 que recibió 175.000 dólares por las tres películas.

“Nada, nada, nada. No tengo nada. 175 mil dólares por tres películas”, dijo, y luego aclaró: “No, escuchen, el mejor regalo de mi vida, ¿están bromeando? Lo haría de nuevo por la mitad del dinero”.

Traducción de Olivia Gorsin