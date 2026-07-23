Robin Williams defendió a los jóvenes actores de ‘Jumanji’, Bradley Pierce y Kirsten Dunst, en el set de rodaje

Pasaron casi 12 años desde que la muerte de Robin Williams conmocionó al mundo del espectáculo, y esta semana el actor habría cumplido 75 años.

Desde la muerte del actor en 2014, siguieron surgiendo anécdotas sobre sus numerosas buenas acciones, incluida la del niño actor de Jumanji, Bradley Pierce, quien reveló cómo el actor intervino para defenderlo de productores demasiado exigentes.

Junto a Kirsten Dunst, Pierce interpretó a uno de los niños en la película familiar de 1995. En 2020, recordó el rodaje de una secuencia en la que el juego que da título a la película desencadena un fuerte monzón.

open image in gallery El actor de ‘Jumanji’, Bradley Pierce, afirma que Robin Williams lo defendió en el set ( YouTube/Getty Images )

El actor, que tenía 13 años en ese momento, tenía dificultades para respirar durante la escena debido al agua y al abundante maquillaje. En la película, su personaje se transforma en un mono.

“No podía respirar por la nariz”, declaró a CBCListen, y añadió que el rodaje, que duró ocho días, “fue realmente agotador para todos” y lo dejó “cansado”.

A pesar de esto, Pierce recordó que los productores intentaron que las estrellas infantiles trabajaran horas extras, lo cual no está permitido por ley.

“Los niños solo pueden estar en el set durante un número limitado de horas”, dijo Pierce. “Los productores se acercaron a nuestros padres y les preguntaron: ‘¿Hay alguna manera de que podamos trabajar algunas horas extra para terminar el rodaje?’”.

“Eso no es nada raro en el sector, porque literalmente supone un ahorro de 100.000 dólares (73.000 libras esterlinas) o más dedicar esa media hora extra en lugar de un día entero”.

open image in gallery El personaje de Bradley Pierce se convierte en un mono en ‘Jumanji’ ( Sony Pictures Releasing )

Sin embargo, Williams “se enteró de estas conversaciones” y “apartó al director [Joe Johnston] y a los productores” para decirles que eso no iba a suceder.

“Él dijo: ‘No, no vamos a hacer horas extra. Van a dejar salir a todos ahora y volveremos la semana que viene’”, recordó Pierce.

Y añadió: “Por todo el dinero que hubiera costado, nadie se habría comportado como él. Además de ser cálido, generoso y amable, también era muy protector”. The Independent se puso en contacto con Johnston para obtener sus declaraciones.

open image in gallery Robin Williams en 'Jumanji' ( Sony Pictures Releasing )

Jumanji, protagonizada también por Bonnie Hunt y Jonathan Hyde, es una de las películas más populares de Williams. La película narra la historia de dos niños cuyos mundos se cruzan con el de Alan Parrish, interpretado por Williams, quien fue absorbido por el mágico juego de mesa cuando era niño.

Aunque la película tiene más de 30 años y dio lugar a una nueva versión protagonizada por Dwayne Johnson en 2017, la mayoría de sus fans todavía no saben qué significa el título.

Según Chris van Allsburg, el autor del libro infantil de 1981 que inspiró la película, Jumanji es en realidad una palabra zulú que significa “muchos efectos”.

Estos “efectos” se refieren a “las emocionantes consecuencias del juego”, que incluyen la liberación de monos salvajes, tigres indomables y arañas enormes en el mundo.

Williams estuvo a punto de no protagonizar la película y solo aceptó firmar después de que se reescribiera el guion original. Mientras tanto, además de Jumanji, Pierce también prestó su voz a Chip en La Bella y la Bestia (1992) y apareció en la película The Borrowers (1997).

Traducción de Olivia Gorsin