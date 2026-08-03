Spider-Man: Un nuevo día finalmente llegó a los cines tras una pausa de cinco años y quienes permanezcan en sus asientos hasta el final de los créditos no quedarán decepcionados.

Como es habitual en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland incluye una escena poscréditos. Sin embargo, en una decisión poco común para el estudio, la secuencia no muestra a ningún personaje.

En Spider-Man: Un nuevo día, Peter Parker (Holland) intenta proteger la ciudad de Nueva York de una nueva amenaza sin el apoyo de su novia, MJ (Zendaya), ni de su mejor amigo, Ned Leeds (Jacob Batalon), ya que ambos olvidaron su existencia tras el hechizo lanzado por el Doctor Strange al final de la película anterior.

Advertencia: a continuación se revelan detalles de la trama de Spider-Man: Un nuevo día.

La película concluye con Parker derrotando a la nueva villana, Jean Grey (Sadie Sink), y forjando una inesperada amistad con ella. Aunque MJ sigue sin recordar quién es Peter, Ned recupera de forma repentina la memoria sobre su amigo, pese al hechizo.

open image in gallery Tom Holland en 'Spider-Man: Un nuevo día' ( AP )

Aunque la película concluye con ese final abierto, la escena poscréditos muestra el dispositivo que Ned utiliza para rastrear a Spider-Man. Mientras revisa la pantalla, recibe una nueva notificación sobre el paradero del superhéroe y descubre que su ubicación aparece en el espacio exterior, lo que sugiere que el próximo destino de Peter Parker estará lejos de la Tierra.

Se trata de una de las pocas escenas poscréditos del Universo Cinematográfico de Marvel en las que no aparece ningún personaje, ya que solo se muestra el dispositivo de rastreo de Ned.

En otras ocasiones, Marvel al menos ha incluido animales o robots en estas secuencias. Entre los ejemplos figuran la Hormiga Gigante tocando la batería de Scott Lang al final de Ant-Man y la Avispa; Goose, el gato adoptado de Nick Fury, saltando sobre su escritorio en Capitana Marvel; o HERBIE, el robot asistente de los Cuatro Fantásticos, encendiendo un televisor para ver la caricatura Los Cuatro Fantásticos: La hora del poder en la escena poscréditos de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

La nueva película de Marvel ha recibido críticas favorables. En su reseña de cuatro estrellas para The Independent, Clarisse Loughrey la describió como la “mejor” película de Spider-Man en más de 20 años.

La crítica también destacó la incorporación de Sadie Sink a la franquicia y escribió: “Los inevitables cruces de Un nuevo día, incluido el regreso de Hulk de Bruce Banner, están muy bien ejecutados y siempre responden a un propósito narrativo o emocional”.

open image in gallery Tom Holland y Zendaya durante la premiere en Reino Unido de ‘Spider-Man: Un nuevo día’, en el Odeon Luxe de Leicester Square, en el centro de Londres ( PA Wire )

Holland reveló que se llegó a editar una versión distinta de la película a partir de los comentarios del público de prueba, aunque finalmente fue descartada porque él la “odiaba”.

“No funcionó en absoluto, y era lo que la gente pedía”, explicó el actor. “Pero no era exactamente lo que queríamos como creativos”.

En Spider-Man: Un nuevo día, Holland vuelve a compartir pantalla con su esposa y coprotagonista de La Odisea, Zendaya, además de Jacob Batalon, Jon Bernthal como Punisher, Florence Pugh como Yelena Belova y Mark Ruffalo como Hulk.

Traducción de Leticia Zampedri