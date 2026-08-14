Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, ganó un millón de dólares en OnlyFans en solo nueve días

La estrella de American Pie Shannon Elizabeth reveló que ganó la sorprendente cifra de un millón de dólares en apenas nueve días después de abrir su cuenta de OnlyFans.

La actriz, de 52 años, se convirtió en uno de los símbolos sexuales de finales de los años noventa tras interpretar a Nadia, una estudiante checa de intercambio, en la comedia American Pie de 1999. Más de 25 años después, el interés de sus seguidores parece mantenerse.

Elizabeth abrió su perfil en la plataforma de suscripción en abril de 2026 y reconoció que no esperaba obtener ingresos tan elevados. “Superé el millón de dólares en nueve días”, contó a Variety.

open image in gallery Shannon Elizabeth saltó a la fama por interpretar a Nadia, la estudiante de intercambio de ‘American Pie’ ( Alamy/PA )

“Fue una sorpresa y me sentí honrada de que mis seguidores me apoyaran. No tenía idea de qué esperar y la respuesta fue increíble”, aseguró. La actriz agregó que suele conversar con sus suscriptores y que la experiencia “ha sido muy divertida”.

Los ingresos llegaron en un momento clave para Elizabeth, quien reveló que durante la última década vivió en buena parte de sus ahorros tras alejarse de la actuación para concentrarse en el activismo por los animales. A esto se suma que solicitó el divorcio de su esposo, Simon Borchert, después de cinco años de matrimonio.

Elizabeth, que vive gran parte del tiempo en Sudáfrica, contó que hablaba con su representante y exesposo, Joseph D. Reitman, sobre cómo “reiniciar” su vida cuando él le propuso abrir una cuenta de OnlyFans.

“No estaba segura y sabía poco sobre la plataforma. Investigamos y pensé: ‘Sí, ¿por qué no?’”, recordó.

El éxito que obtuvo en OnlyFans también le dio mayor libertad para seleccionar sus proyectos como actriz, sin tener que aceptar papeles solo por necesidad económica.

“Durante los últimos diez años viví, en buena parte, de mis ahorros porque no estuve tan enfocada en el trabajo”, explicó Elizabeth.

La actriz señaló que los ingresos obtenidos en OnlyFans le permitieron recuperar estabilidad económica y ser más selectiva con sus proyectos. “Poder llegar de nuevo a un punto en el que no tenga dificultades y pueda elegir proyectos porque me gustan, y no porque necesito el dinero, sin duda me da más libertad”, afirmó.

Aunque OnlyFans suele asociarse con contenido explícito, la cuenta de Elizabeth no incluye desnudos. Para la actriz, la plataforma también puede servir como una vía para que las celebridades se comuniquen de forma directa con sus seguidores, como ya hacen cada vez más actores y músicos.

“No tiene por qué ser solo para entretenimiento para adultos. Puede ser lo que tú quieras”, sostuvo.

Sin embargo, Elizabeth no descartó ampliar el tipo de contenido que publica en el futuro y reconoció que todavía está definiendo sus límites. “Tengo que mantener un poco el misterio”, bromeó.

open image in gallery Jessie Cave también recurrió a OnlyFans el año pasado. ( Getty )

Desde el principio, Cave dejó claro que su cuenta no ofrecería “contenido sexual”, sino que estaría centrada en videos “sensuales” de su cabello.

En declaraciones a The Times, la actriz, que tiene cuatro hijos con su prometido, el comediante Alfie Brown, contó que llegó a “un punto de completa desesperación” después de ser rechazada en una audición.

“No podría trabajar, por ejemplo, en un supermercado porque no puedo pagar el cuidado de mis hijos. Tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco”, explicó.

Cave señaló que tampoco veía viable cambiar de profesión. “Podría capacitarme para hacer otra cosa, pero no puedo pagar una carrera universitaria. Tuve una crisis nerviosa y pensé: ‘Se acabó la actuación, renuncio’. Pero, además, no tenemos dinero. Era una situación de total desesperación”, relató.

Traducción de Leticia Zampedri