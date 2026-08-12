Julie Andrews anuncia su retiro de la actuación en cine después de una extraordinaria carrera de 80 años

La próxima secuela de El diario de la princesa sufrió una baja importante: Julie Andrews rechazó regresar para la nueva película y confirmó que se retiró de las actuaciones en pantalla.

La actriz de Mary Poppins y La novicia rebelde, de 90 años, interpretó a la reina Clarisse Renaldi en las dos primeras entregas de la saga, estrenadas en 2001 y 2004. Sin embargo, decidió no retomar el personaje. “Creo que estoy retirada. Esa sería, en realidad, la mejor forma de describirlo”, explicó.

Andrews contó que durante todo el año pasado le preguntaron si estaba interesada en participar en la secuela y reconoció que la decisión no resultó sencilla. “Fue muy difícil decir que no”, admitió.

open image in gallery Julie Andrews rechazó varias propuestas para regresar en ‘El diario de la princesa 3’ ( Disney )

Al explicar por qué finalmente rechazó la propuesta, Andrews aseguró que sintió que había llegado el momento de cerrar esa etapa. “Pensé que había disfrutado de un viaje maravilloso y que esta nueva película podía funcionar muy bien sin necesidad de que la abuela apareciera a mi edad”, declaró a InStyle.

La decisión pone fin a una trayectoria frente a las cámaras que se extendió durante ocho décadas y le valió algunos de los principales reconocimientos de la industria. Andrews ganó un premio Oscar, siete Globos de Oro y recibió tres nominaciones a los Tony. En 2000, la reina Isabel II también la nombró Dama Comendadora del Imperio Británico.

Desde la segunda entrega de El diario de la princesa, Andrews se alejó de las actuaciones frente a cámara y concentró su trabajo en papeles de voz. Participó en las franquicias Shrek y Mi villano favorito, además de prestar su voz a Lady Whistledown en la serie Bridgerton, de Netflix.

Los planes para una tercera película tomaron forma en 2024, cuando trascendió que Adele Lim dirigiría el regreso a Genovia, el reino ficticio creado por la escritora Meg Cabot. Anne Hathaway también confirmó su regreso como Mia Thermopolis, aunque el proyecto sufrió una pausa debido a otro esperado reencuentro cinematográfico.

La actriz frenó temporalmente el avance de la secuela para rodar El diablo viste a la moda 2, estrenada en abril. “Surgió de forma inesperada y terminó ocupando ese espacio”, explicó Hathaway, quien aseguró que la intención ahora es que El diario de la princesa 3 sea su próximo proyecto.

El regreso a Genovia, sin embargo, llega acompañado de grandes expectativas. “Si aprendí algo de El diablo viste a la moda 2, es que las expectativas son muy, muy altas y, si vas a hacerlo, tienes que hacerlo bien”, señaló.

Cabot también confirmó el regreso de Robert Schwartzman y Chris Pine, quienes interpretaron a intereses amorosos de Mia en la primera y segunda película, respectivamente.

open image in gallery Anne Hathaway protagonizará ‘El diario de la princesa 3’ ( Reuters )

La primera película, El diario de la princesa, llegó a los cines en 2001 y siguió la historia de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), una adolescente que descubre que pertenece a la familia real de Genovia. Su abuela, la reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), se encarga entonces de prepararla para asumir las responsabilidades de la vida monárquica. La secuela, El diario de la princesa 2, escrita por Shonda Rhimes, creadora de Bridgerton, se estrenó en 2004.

Andrews ya expresó sus dudas sobre una tercera entrega en 2022. Aunque entonces aseguró que estaría “encantada” de regresar, reconoció que el tiempo transcurrido desde las películas originales la hacía cuestionar la necesidad de continuar la historia.

“Pasó bastante tiempo desde que hicimos las dos películas y no estoy segura. A veces es mejor dejar las cosas buenas como están”, señaló. “No me gusta cuando se exprime y se exprime un tema hasta agotarlo”.

Traducción de Leticia Zampedri