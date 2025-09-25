Sean Penn ha compartido su opinión sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El actor y activista político interpreta a un despiadado supremacista blanco en la nueva película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, que sigue a un grupo de exrevolucionarios.

Preguntado por la creciente relevancia cultural de la película, Penn dijo que “no [le sorprendía] en absoluto” el asesinato de Kirk.

“Como a mucha gente, me ha estado preocupando que este tipo de horror se estuviera empezando a poner de moda”, dijo a Vanity Fair.

Tras señalar que el tiroteo se había producido apenas 24 horas antes de que ofreciera la entrevista, Penn añadió: “Es tan inquietante que aún lo estoy procesando, así como las implicaciones que tiene”.

El actor Sean Penn, quien desde hace mucho tiempo ha sido muy abierto con respecto a sus opiniones políticas, y el fallecido activista de derecha Charlie Kirk ( Getty )

Penn ha sido durante mucho tiempo tan franco en temas de política como lo ha sido en Hollywood, a menudo criticando al presidente Donald Trump en comentarios públicos.

Sobre la respuesta al covid-19 de Trump, Penn dijo que se sentía como si “las comunidades vulnerables estuvieran siendo atacadas a tiros desde la Casa Blanca”. Asimismo, calificó al Gobierno de Trump de “obsceno” y dijo que la verdad y la razón estaban siendo agredidas bajo su autoridad.

A lo largo de los años, el actor se ha reunido con controvertidos líderes mundiales, como el cubano Raúl Castro y el venezolano Hugo Chávez, lo que le ha granjeado tanto elogios como críticas. Más recientemente, ha sido un ferviente defensor de Ucrania, visitando con frecuencia el país desde la invasión rusa de 2022 e incluso entregando uno de sus Oscar al presidente Volodymyr Zelensky.

Kirk, influencer conservador y cofundador de Turning Point USA, recibió un disparo mortal en la Universidad de Utah Valley, en el estado de Utah, el 10 de septiembre. La policía ha presentado cargos contra Tyler Robinson (22) en relación con el asesinato.

La muerte de Kirk ha provocado el duelo generalizado y la indignación de ambos bandos de la esfera política estadounidense.

El lunes, en su funeral público en Glendale, Arizona, la viuda de Kirk perdonó al asesino de su esposo frente a decenas de miles de personas; acto seguido, el presidente Donald Trump declaró su “odio” por sus oponentes en un discurso contrastante y políticamente cargado.

Trump ha culpado previamente a la “izquierda radical” de la muerte de Kirk, y ha amenazado con tomar medidas contra organizaciones y donantes liberales u otras personas que considere que están difamando o celebrando la muerte del activista de derecha.

Los investigadores federales no han encontrado pruebas que vinculen a Robinson con grupos de izquierda, según dijeron tres fuentes al canal NBC News.

“Hasta ahora, todo indica que se trata de un tipo que hizo algo realmente malo porque la ideología de Kirk le pareció personalmente ofensiva”, dijo una de las personas entrevistadas.

Una batalla tras otra se estrena en cines este 26 de septiembre.

Traducción de Sara Pignatiello