Jimmy Kimmel se burla sin descanso de Trump, al que llama “bravucón”, tras volver a la televisión

Jimmy Kimmel se burló sin tregua del “bravucón” Donald Trump en el segundo episodio de su programa desde su regreso tras una suspensión temporal.

El presentador apuntó directamente al presidente, quien la semana pasada celebró la noticia de su breve salida del aire como “una gran noticia” para Estados Unidos.

Kimmel explicó a los espectadores de Jimmy Kimmel Live! que habla de Trump más que de cualquier otro tema porque es un “bravucón” y no le gustan los bravucones.

En respuesta a que Trump dijera que no podía creer que la cadena estadounidense ABC le hubiera devuelto el trabajo, Kimmel recordó la reelección del presidente:

“¿No puedes creer que me devolvieran mi trabajo? ¡Yo no puedo creer que nosotros te devolviéramos el tuyo! Estamos a mano”, ironizó.

El presentador también respondió a la sugerencia de Trump de que lo despidieron por baja audiencia y lanzó: “¿Alguien ha sido despedido alguna vez por malos índices de audiencia un miércoles?”.

Después, en pantalla aparecieron encuestas desfavorables para el presidente y Kimmel remató: “Él sí que conoce lo que son los malos índices. Tiene algunos de los peores que ha tenido un presidente”.

Asimismo, negó la afirmación de Trump de que la Casa Blanca recibió un aviso de ABC sobre la supuesta cancelación de su programa.

Kimmel volvió al aire el martes tras una suspensión de seis días ( Disney )

El programa de Jimmy Kimmel regresó el martes, seis días después de que fuera suspendido por sus polémicos comentarios sobre la identidad de Tyler Robinson, el presunto autor del tiroteo mortal contra el activista conservador Charlie Kirk.

En su primera aparición tras la suspensión, Kimmel comentó sobre Trump: “Casi tienes que sentir lástima por él. Lo intentó. Hizo todo lo posible por cancelarme. En lugar de eso, obligó a millones de personas a ver el programa. Le salió el tiro por la culata, y a lo grande”.

La decisión inicial de ABC de suspender al presentador se produjo poco después de que Nexstar Media Group, el mayor propietario de estaciones de televisión en EE. UU., anunciara que dejaría de emitir su programa.

Nexstar posee el grupo de radiodifusión local más grande de Estados Unidos, con más de 200 estaciones propias o asociadas en 116 mercados, y un alcance de 220 millones de personas.

Horas antes de que se hiciera pública la decisión, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Trump, calificó las palabras de Kimmel como “realmente enfermizas”.

El presentador intercambió pullas con Donald Trump tras la suspensión temporal de su programa, que el presidente calificó como "una gran noticia" para Estados Unidos ( ABC/Getty )

Carr también advirtió que su agencia podría responsabilizar a ABC, Disney y Jimmy Kimmel por los comentarios emitidos. Según dijo, el comediante parecía estar haciendo un esfuerzo deliberado por engañar al público y hacerles creer que el asesino de Kirk era un simpatizante de Trump.

Traducción de Leticia Zampedri