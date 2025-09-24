Emma Watson comparte el aspecto “desmoralizante” de la actuación que no extraña

Emma Watson aseguró que la promoción de su trabajo como actriz le parece desmoralizante y que no extraña la presión de sacar nuevos proyectos.

La actriz de 35 años, que saltó a la fama a los 10 como Hermione Granger en la franquicia de Harry Potter, dijo que en cierto modo le “tocó la lotería” con su éxito prematuro, pero admitió que su carrera ha sido “tan inusual”.

Watson, que en 2013 protagonizó The Bling Ring, de Sofia Coppola, reflexionó: “Un componente más grande que el trabajo en sí es la promoción y venta de esa obra, esa obra de arte.

Seré honesta y directa, y diré que no extraño vender cosas. Me pareció muy desmoralizante”, admitió a Hollywood Authentic.

La actriz, cuya película más reciente fue la adaptación de Mujercitas de Greta Gerwig en 2019, continuó: “No extraño la presión. Olvidé que era mucha presión. Hice algo pequeño para una obra de teatro, solo con mis amigos. Me dije: ‘¡Maldita sea, esto es estresante!’. Y eso que ni siquiera era para un público real ni nada. No lo extraño”.

A pesar de su aversión a las giras de prensa y a la presión del público, Watson admitió que echa mucho de menos utilizar sus dotes como actriz y la sensación de sentirse absorbida por un papel.

open image in gallery Emma Watson ha dicho que no echa de menos la presión ni el aspecto de mercadotecnia de su carrera como actriz ( Getty )

“En el momento en que la cámara empieza a grabar y te olvidas por completo de todo lo demás que no sea ese instante, es una forma muy intensa de meditación”, asegura.

“Porque no puedes estar en otro sitio. Es tan liberador. Lo echo profundamente de menos”.

En otra parte de la entrevista, Watson admitió que tuvo problemas con el estrellato en su preadolescencia. “Encontré una entrada en un diario que me hizo darme cuenta de que a veces me sentía sola”, compartió. “Lo de la fama tuvo un fuerte impacto”.

Ya en 2019, mientras hablaba con Vogue, Watson se abrió sobre la “culpa” que sentía con respecto a su fama, ya que se cuestionaba por qué no estaba disfrutando más de la vida en el centro de atención.

open image in gallery Watson protagonizó por última vez a Meg March en 'Mujercitas' en 2019 ( Sony Pictures )

“He tenido terapia y me he sentido muy culpable por ello, para ser sincera”, aseveró la actriz. “¿Por qué yo? Otra persona habría disfrutado y deseado este aspecto más que yo. Y lucho con ello, he luchado mucho con la culpa en torno a eso”.

Watson reveló que una vez pensó: “Debería estar disfrutando más de esto, debería estar más emocionada y en realidad la estoy pasando mal”.

Desde Mujercitas, Watson, que estudió inglés en la Universidad de Brown y posteriormente se convirtió en embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en 2014, ha desfilado para pasarelas de Burberry y Lancôme.

Fue nombrada miembro del órgano consultivo del G7 para los derechos de la mujer en 2019, en el que consulta a los líderes sobre política exterior.