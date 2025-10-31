Tráiler de ‘Scream 7’ divide a los fans y revive llamado al boicot por ausencia de personajes

Ghostface regresa sediento de sangre en el esperado primer tráiler de Scream 7.

En el primer tráiler de Scream 7, finalmente revelado este jueves, podemos ver a Ghostface acechando a Sidney Prescott y a su hija Tatum, interpretada por la actriz Isabel May, quien se une a la franquicia.

Pese a los cambios recientes en el elenco y a su salida anterior de la saga por una disputa salarial, Neve Campbell regresa a su papel más emblemático como Sidney Prescott, lo que ha emocionado a una parte del fandom.

Sin embargo, no todos celebraron el regreso de Campbell. En redes sociales, muchos seguidores no pudieron pasar por alto la ausencia de dos figuras clave: Melissa Barrera y Jenna Ortega, quienes protagonizaron las entregas más recientes, Scream (2022) y Scream VI (2023). Ambas actrices ya no forman parte del elenco.

“No me importa. Se ve aburrida. Queremos a Melissa”, comentó un usuario en X debajo del tráiler. Otro añadió: “No me interesa ninguna película de Scream sin Jenna Ortega”.

Un tercer comentario fue aún más directo: “No olviden lo que Spyglass le hizo a Melissa Barrera. Apoyen a Palestina. Boicot”.

open image in gallery Neve Campbell regresa en ‘Scream VII’ con su icónico papel de Sidney Prescott ( Getty Images )

open image in gallery Melissa Barrera y Jenna Ortega no regresarán para ‘Scream VII’ ( Getty Images )

Melissa Barrera, quien iba a retomar su papel como Sam Carpenter en Scream 7, fue despedida de la película tras publicar en redes sociales mensajes que criticaban a Israel por el genocidio en Palestina.

Sus declaraciones, publicadas meses después del estreno de Scream VI, llevaron a que numerosos seguidores pro-Palestina llamaran al boicot de la saga.

La productora del filme, Spyglass Media, alegó en ese momento que los mensajes de Barrera “reproducían un estereotipo antisemita que sugiere que los judíos controlan los medios de comunicación”.

En una de sus publicaciones en Instagram, la actriz escribió: “Los medios occidentales solo muestran el lado [israelí]. ¿Por qué lo hacen? Les dejaré deducirlo por su cuenta”.

Tras la salida de Barrera, Jenna Ortega también abandonó el proyecto, aunque lo hizo por decisión propia. Si bien los reportes iniciales apuntaban a conflictos de agenda, Ortega luego aclaró que su salida no tuvo relación con el sueldo ni con temas de calendario.

“La situación de Melissa ya se estaba desarrollando, y todo empezaba a desmoronarse”, explicó Ortega en una entrevista con The Cut a comienzos de este año. “Si Scream VII no iba a contar con ese equipo de directores y con el equipo al que le tomé tanto cariño, entonces no parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento”.

Después de la salida de Barrera y Ortega, el director Christopher Landon también decidió abandonar el proyecto, al que describió como “un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla”.

La nueva entrega, que se estrena en febrero, estará dirigida por Kevin Williamson, el creador original de la franquicia. También regresan algunas caras conocidas, como Courteney Cox y Jasmin Savoy Brown.

Por otra parte, Matthew Lillard, David Arquette y Scott Foley volverán a interpretar a sus personajes, a pesar de que murieron en entregas anteriores.

Traducción de Leticia Zampedri