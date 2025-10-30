Actriz de ‘Terrifier’ afirma que no le avisaron de la escena del desnudo en demanda por regalías pendientes

La actriz de Terrifier Catherine Corcoran demandó a los realizadores del slasher de 2016 por regalías sin pagar.

Corcoran tuvo un papel fundamental en la película original de bajo presupuesto sobre el asesino en serie Art el payaso, que dio lugar a una lucrativa franquicia.

En una demanda presentada en un tribunal federal de California el pasado fin de semana, la actriz alegó que interpretó el papel a cambio de una tarifa diaria de solo 100 dólares, en aquel momento el mínimo permitido por el Sindicato de Actores (SAG). Aceptó con la condición de que también recibiría “el 1 % de los beneficios generados por Terrifier”, lo cual incluía taquilla, streaming, eventos en vivo y mercancía.

Argumenta que el director Damien Leone y el productor Phil Falcone no han pagado suficientes regalías. Sus abogados declararon: “Este caso presenta una historia demasiado común de productores de películas de bajo presupuesto que se aprovechan de una joven actriz mediante el fraude, el acoso sexual y, en última instancia, la traición”.

Corcoran protagonizó la que posiblemente sea la escena más famosa de la película original, en la que cuelgan a su personaje boca abajo de los tobillos antes de que el payaso asesino la masacre.

En la demanda, alega que no se le informó antes del rodaje que se le pediría que se desnudara para la secuencia, lo que supone una infracción de las normas del SAG, que establecen que se requiere el consentimiento previo por escrito para las escenas de desnudo.

Catherine Corcoran en el estreno de ‘MaXXXine’, de A24, en Hollywood, en junio de 2024 ( Etienne Laurent/AFP via Getty Images )

Asimismo, Corcoran menciona que la colgaron boca abajo en incrementos de 40 segundos a lo largo de un rodaje de 10 horas, durante el cual no le dieron tiempo de recuperarse de la sangre que se le acumulaba en la cabeza. Explica que un médico le informó posteriormente que había sufrido inflamación craneal y daños en el tímpano como consecuencia de haber permanecido boca abajo durante un periodo tan prolongado.

Sus abogados escriben en el documento: “Si no fuera por la voluntad de Corcoran de arriesgarse en esta producción y recibir su compensación a la postre, la saga no existiría, ya que de otro modo no se habría podido hacer con un presupuesto ajustado”.

Añaden: “Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar lo que se le debía, los productores optaron por engañarla”.

Un abogado de Leone y Falcone, Larry Zerner, dijo a The Hollywood Reporter: “Damien y Phil niegan las afirmaciones de la denuncia y defenderán enérgicamente esta demanda”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Corcoran, Leone y Falcone en busca de comentarios.

Hasta ahora se han rodado tres películas de la franquicia Terrifier, y Leone confirmó a principios de este año que se está preparando una cuarta película que incluirá una importante revelación sobre su maníaco asesino en serie.