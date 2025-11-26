Jeffrey Epstein ideó una serie absurda con Johnny Depp, Courtney Love e incluso Stephen Fry

El 12 de noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó una gran cantidad de correos electrónicos y otros documentos enviados por los administradores del patrimonio del condenado pedófilo y desacreditado financiero Jeffrey Epstein, y algunos nombres sorprendentes aparecieron en los archivos.

Aunque la conversación se ha centrado sobre todo en las menciones de Epstein a Donald Trump, una búsqueda revela que ciertos nombres inesperados figuran en un documento en particular, que ofrece pistas sobre una serie de entrevistas que Epstein aparentemente había imaginado.

“Strange Bedfellows: Culture, Meet Science/Science, Meet Culture" parece ser un programa de televisión o una serie de entrevistas que “reuniría a iconos culturales, celebridades, estrellas de cine, directores, escritores y músicos con científicos famosos”.

Seleccionados por sus talentos y áreas de experiencia opuestas, los invitados debatirían una amplia gama de temas vinculados con la cultura y la ciencia.

El primer episodio de Strange Bedfellows proponía reunir a Johnny Depp, Courtney Love y Marilyn Manson para discutir la creatividad en la música y la ciencia junto a dos supuestos premios Nobel señalados por Epstein: Frank Wilczek y “Yuval Hoffman”. Este último no figura como laureado, aunque Jules Hoffmann sí obtuvo el Nobel de Fisiología y Medicina en 2011.

El listado de 12 episodios incluye nombres de personas con quienes Epstein mantuvo correspondencia y amistad, y otros que no guardan relación alguna con él. Una nota en el documento sostiene que “23 participantes ya aceptaron en principio”, pero, consultadas por The Independent, muchas de las figuras mencionadas afirmaron desconocer el proyecto.

Aparecer en los archivos de Epstein no implica participación en ninguna conducta indebida.

El nombre de Love apareció en la libreta de contactos de Epstein que salió a la luz en 2015, aunque ella afirmó no conocerlo ni haberlo visto. Ahora, en esta nueva entrega documental, también surge el nombre de Depp en un correo entre Epstein y el físico teórico Lawrence Krauss.

open image in gallery Gervais, Depp, Love y Fry estaban incluidos en la lista de personas que Epstein tenía en mente ( AFP/Getty )

Una conversación entre el director Woody Allen y el reconocido lingüista Noam Chomsky estaba programada para el segundo episodio.

Ambos son figuras con vínculos conocidos con Epstein. El director de Annie Hall le escribió una carta de cumpleaños en 2003 en la que mencionaba haber asistido a “muchas” cenas en su casa, y lo comparó con Drácula rodeado por “tres jóvenes vampiresas que atienden el lugar”.

Varios correos entre Epstein y Chomsky aparecen en esta nueva publicación de documentos, con intercambios sobre política global. Cuando se le preguntó antes por su relación con Epstein, el lingüista, hoy de 96 años, respondió: “Lo conocía y nos reuníamos de vez en cuando”.

Otros episodios propuestos de Strange Bedfellows incluían al actor británico Ricky Gervais en una conversación con el ex Astrónomo Real Martin Rees; a William Shatner, de Star Trek, junto a Elon Musk; y a la comediante Sarah Silverman con el economista Paul Krugman. Musk ha dicho antes que Epstein lo invitó a su isla en 2014 y señaló a Vanity Fair que en una ocasión visitó su residencia en Nueva York.

En la nota también menciona posibles episodios con el autor Ian McEwan, el actor Stephen Fry, el biólogo Richard Dawkins y los directores Werner Herzog y Alex Garland.

Además, se estima un costo de producción cercano a los 3,18 millones de dólares y sugiere grabar la serie en “locaciones hermosas”, con público en vivo que pudiera hacer una o dos preguntas antes del cierre de cada episodio.

open image in gallery La nueva publicación de documentos revela correspondencia y otros archivos que estaban en poder de Epstein ( New York State Sex Offender Registry )

La fecha del documento no es del todo clara, pero señala que el programa se produciría bajo algo llamado The New Origins Project y que estaría conducido por el cosmólogo Lawrence Krauss.

Krauss ha reconocido antes su vínculo con Epstein, y los archivos incluyen un correo de 2017 en el que pide consejo, ya que en ese momento enfrentaba acusaciones de conducta sexual inapropiada, algo que él ha negado.

Cuando la Universidad Estatal de Arizona decidió no renovarle la dirección del Origins Project en 2018, Epstein pasó a ocupar la presidencia de otra entidad, la Origins Project Foundation, en 2019. Cinco de los nombres mencionados en el documento de Strange Bedfellows forman parte de la junta directiva de esa fundación.

The Independent contactó a Krauss y a las personas mencionadas en el documento. Hasta ahora, Paul Krugman señaló que nunca fue contactado para el programa. Los representantes de Stephen Fry, Ricky Gervais, Martin Rees e Ian McEwan también negaron tener conocimiento de que se les hubiera presentado esa propuesta.

La semana pasada, Trump anunció que firmó una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos sus archivos relacionados con Epstein en un plazo de 30 días, en un escándalo que sigue arrastrando nombres de distintos ámbitos.

La atención se centrará en sus vínculos y comunicaciones con figuras de gran poder y riqueza, y los documentos también podrían aclarar qué ocurrió con Strange Bedfellows y si el proyecto avanzó más allá de esta fase inicial.

Traducción de Leticia Zampedri