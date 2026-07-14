Tom Holland dice sentirse “humillado” tras ser ignorado por una estrella del Mundial

Tom Holland reconoció que incluso las grandes estrellas pueden ser ignoradas: el actor contó que vivió esa experiencia "humillante" después de enviarle un mensaje directo a una de las figuras del fútbol de este año.

El actor, de 30 años, promociona actualmente La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, reveló lo que ocurrió cuando le escribió por mensaje directo al futbolista Erling Haaland.

"Este es el tipo de experiencia que te mantiene con los pies sobre la tierra y que es importante para los actores", dijo a Kimmel.

"Pensé: 'Le voy a escribir y lo voy a invitar a cenar'. Pero ni siquiera respondió. Ni una excusa, ni un 'Estoy ocupado esta noche, tengo un partido'. Nada".

Holland explicó que decidió escribirle al delantero noruego después de verlo en una suite de hospitalidad cercana durante el Gran Premio de Mónaco.

"Pensé que valía la pena intentarlo y le envié un mensaje. Nunca imaginé que terminaría hablando de esto en televisión en vivo, pero aquí estamos", comentó.

open image in gallery Tom Holland se tomó el desaire con humor ( AFP/Getty )

Cuando Jimmy Kimmel le preguntó si la invitación seguía en pie, Holland hizo referencia a la victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial y bromeó: "No creo que quiera cenar conmigo después de lo que pasó el otro día".

Haaland ya había contado su versión de la historia durante una aparición en la edición noruega de The Assembly.

"Esto es un poco vergonzoso, para ser completamente honesto", dijo. "Estábamos en Mónaco durante la Fórmula 1 y recibí un mensaje. No veo muchas películas, así que no tengo idea de quiénes son esas personas".

"Alguien me preguntó si quería salir a cenar, pero como no lo conocía, ni siquiera respondí. No quería contestarle a un desconocido".

El delantero del Manchester City ha sido uno de los jugadores que más atención ha generado durante el Mundial de este verano, el primero que disputa Noruega en 28 años.

open image in gallery La participación de Noruega en el Mundial llegó a su fin tras caer ante la Inglaterra de Jude Bellingham, excompañero de Erling Haaland ( Getty )

El delantero, de 25 años, marcó siete goles con la selección de Noruega durante su destacada campaña en el Mundial, que llegó a su fin el sábado por la noche con la derrota ante Inglaterra.

El partido, disputado en el Miami Stadium, reunió a numerosas celebridades. Entre ellas estuvo la familia Beckham —sin Brooklyn—, que siguió el encuentro desde un palco VIP para apoyar al equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Tras un duelo lleno de emociones, Inglaterra consiguió el pase a las semifinales gracias a un gol de Jude Bellingham en el tiempo extra. La anotación desató la euforia entre miles de aficionados de los Tres Leones presentes en el estadio… aunque no todos reaccionaron de la misma manera.

Fiel a la imagen que ha cultivado durante años, Victoria Beckham mantuvo la calma y ni siquiera se levantó de su asiento. Su reacción, que se volvió viral en redes sociales, fue defendida posteriormente por su esposo, David Beckham.

Traducción de Leticia Zampedri