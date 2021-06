Once Upon a Time... in Hollywood: Imágenes nunca vistas de película de Tarantino reveladas en nuevo tráiler

Se han revelado imágenes nunca antes vistas de Once Upon a Time... in Hollywood.

Las imágenes son parte de un tráiler lanzado el lunes como parte de la promoción de la novelización de Quentin Tarantino de su película de 2019.

Publicado por Entertainment Weekly, el tráiler incluye instantáneas adicionales de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton y Brad Pitt como Cliff Booth.

Margot Robbie también es vista como Sharon Tate, mientras que un clip adicional de Damon Herriman da un vistazo más a su actuación como Charles Manson.

Si bien el corte final de la película solo brindó una breve vista del Manson de Herriman, el nuevo avance incluye una escena corta en la que Manson parece estar furioso y grita: "¡Que te jodan, Jack!", aparentemente en dirección a Pitt's Booth.

También se ve a Manson discutiendo una audición musical organizada para él por un conocido.

La versión novedosa de Once Upon a Time... in Hollywood será lanzada el 29 de junio de 2021 por Harper Perennial en los EE.UU. y W&N en el Reino Unido.

Tarantino filmó una gran cantidad de imágenes que no llegaron a la versión final de la película en el momento de su lanzamiento original. Robbie le dijo una vez a Variety que existe una versión de 20 horas de Once Upon a Time... en Hollywood, diciendo: "Hay mucho más que no pudiste ver, que filmamos que fue increíble, y por un millón de razones obviamente, no puedo hacer el corte".

Once Upon a Time... in Hollywood fue nominada a 10 premios Oscar en la ceremonia de 2020, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Pitt ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su papel de Booth, y DiCaprio fue nominado en la categoría de Mejor Actor por su interpretación de Dalton.