Dueños de cines temen que la posible fusión Netflix-Warner Bros. constituya otra amenaza para su industria

La impactante oferta de Netflix para comprar Warner Bros. Discovery (WBD) ha dejado a los propietarios de salas de cine preocupados ante la posibilidad de que la adquisición acabe con su negocio, según un informe.

La asistencia a las salas de cine ya se había desplomado con el auge de las plataformas de streaming y, en consecuencia, ha habido menos éxitos de taquilla. Muchos cines también cerraron definitivamente durante la pandemia de covid-19, y los que quedan ahora luchan por llenar las butacas para las proyecciones.

Ahora, otro posible golpe en las rodillas a la industria llega cuando Netflix acordó adquirir el estudio de Hollywood Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión HBO y HBO Max, en un enorme acuerdo de 82.700 millones de dólares. Mientras tanto, Paramount también entró en la competencia por hacerse con la productora con una oferta hostil.

Si cualquiera de los dos acuerdos fructifica, podrían reducirse los estrenos en salas de cine y, si Netflix lo consigue, podrían acortarse los periodos en los que las películas se exhiben en exclusiva en los cines antes de pasar al streaming, según un informe del periódico The Wall Street Journal.

“Cuando los estudios heredados son absorbidos, se produce un descenso significativo de la producción”, declaró al periódico Michael O'Leary, director ejecutivo del grupo comercial de exhibición teatral estadounidense Cinema United.

open image in gallery La oferta de Netflix para comprar Warner Bros. ha dejado a algunos operadores de salas de cine temiendo por el futuro de la industria tras la adquisición, que podría afectar negativamente al negocio de las salas de cine, ya en dificultades ( Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Aunque Netflix ha negado que vaya a acortar los periodos de exclusividad de las películas de Warner en los cines, la adquisición no augura nada bueno para muchos propietarios de salas de cine. La asistencia a los cines ha caído drásticamente en los últimos años.

Según el informe, los propietarios de los cines han gastado millones en mejoras para intentar atraer de nuevo a los clientes, y el sector parecía estabilizarse este año al reducirse el número de salas que cerraban. En EE. UU. y Canadá se vendieron unos 1.200 millones de entradas de cine en 2019, pero esa cifra bajó a 441 millones en 2021.

Se espera que las ventas en las taquillas nacionales solo alcancen unos $8.800 millones este año, una cifra muy alejada de los más de $11.000 millones en ventas anuales de los cinco años anteriores a la pandemia.

Los inversores creen que esas ventas deben alcanzar los $10.000 millones para que los propietarios de salas vuelvan a la rentabilidad de antes de la pandemia, según declaró a la publicación Eric Wold, analista de la casa de inversión Texas Capital Securities.

Se necesitan más éxitos de taquilla, como el filme Una película de Minecraft estrenado este año, para atraer de nuevo al público a las salas de cine. Lanzamientos más recientes, como Avatar: fuego y cenizas, se quedaron algo cortos, con una recaudación estimada de $88 millones en EE. UU. y Canadá durante el fin de semana, según el informe.

“Cuando hay cine, la gente quiere ir”, declaró al Journal Greg Marcus, director ejecutivo de la cadena de cines Marcus Corp.

Otro problema que aqueja a los cines es la lentitud con que se han estrenado las películas en los últimos años debido a las interrupciones causadas por la pandemia y las huelgas laborales en Hollywood.

Con menos películas en cartelera, los dueños de los cines han optado por mejorar sus instalaciones con comodidades como butacas mullidas, pantallas gigantes, nuevos sistemas de sonido y mejores concesiones para intentar atraer a más clientes. Marcus Corp ha gastado $390 millones en la última década en este tipo de mejoras.

open image in gallery El gigante del ‘streaming’ ha anunciado que comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi $83.000 millones ( Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images )

Netflix, uno de los servicios de streaming originales, no suele enviar sus películas a los cines. Si llegan a los cines, es solo por unas semanas antes de que se añadan a la plataforma.

Sin embargo, la compañía dijo que cumpliría los compromisos de Warner Bros. con el estreno en salas, los cuales se extienden hasta 2029 o 2030, según CBC.

Los Angeles Times informó en abril de que la media de días de exhibición en salas tras la llegada del covid-19 ha sido solo de unos 30 días. Antes de la pandemia, las películas solían estar en los cines al menos 80 días antes de estar disponibles en los servicios de streaming.

Alicia Reese, analista sénior de la empresa de servicios financieros Wedbush, dijo a CBC que el menor tiempo de exhibición de Netflix sería un problema para los cines.

“Estás entrenando a los cinéfilos para que se salten los estrenos en cines. Y ese es el riesgo de que sean demasiado cortos”, dijo.

“Mi opinión es que mientras [Netflix] vaya cumpliendo con estos estrenos exclusivos para salas de cine, aprenderán rápidamente el valor que tienen”, continuó Reese, y añadió: “Y probablemente cambien de opinión”.

No estaba claro qué planea hacer Netflix una vez que expire ese compromiso con los estrenos en salas.

No se espera que el acuerdo de Netflix para comprar Warner Bros, que incluye unos $10.000 millones de deuda, con un valor de capital de $72.000 millones, se cierre antes del tercer trimestre de 2026, cuando está previsto que finalice la separación de Discovery Global. Aún no está claro qué cambios afectarán a los clientes cuando se cierre el acuerdo.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo en un comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

open image in gallery Netflix y Warner Bros. Discovery, Inc. anunciaron un acuerdo por valor de $82.700 millones para que Netflix adquiera los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros., HBO Max y HBO ( Mario Tama/Getty Images )

“Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros. —desde clásicos como Casablanca y Ciudadano Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends— con nuestros títulos que ya forman parte de la cultura global, como Stranger Things, Las guerreras K-pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor”, prosiguió, y agregó: “Juntos, podremos ofrecer más de lo que la gente ama y ayudar a definir el próximo siglo de narrativas audiovisuales”.

El director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, declaró que la fusión “[combinaba] dos de las mejores empresas de narración de historias del mundo” para ofrecer más opciones a los consumidores.

Mientras que Paramount proponía adquirir todos los activos de Warner Bros. Discovery como parte de su oferta, el acuerdo con Netflix permitirá a WBD proceder a la anunciada separación de sus divisiones Streaming y estudios y Cadenas Globales en dos empresas distintas. Discovery Global, que se separará de Warner Bros. a finales de 2026 y antes de que se complete el acuerdo con Netflix, incluye las marcas de televisión por cable CNN, TNT Sports, Discovery y TBS, y una serie de canales en abierto en Europa, así como productos digitales y de streaming como Discovery+ y Bleacher Report.

Traducción de Sara Pignatiello