La próxima película biográfica sobre Michael Jackson prometía ofrecer una visión “imparcial” de la vida del Rey del Pop. Sin embargo, una serie de costosas regrabaciones eliminó por completo de la película las acusaciones de abuso infantil contra el cantante.

Dirigida por Antoine Fuqua, Michael retrata la primera etapa de la vida de Jackson, desde su época con los Jackson 5 hasta el inicio de su carrera como solista, y fue presentada en sus primeros comunicados de prensa como un “retrato fascinante y honesto de un hombre brillante pero complejo”, que mostraría tanto su “innegable genio creativo” como su “lado humano y sus luchas personales”.

Según informes previos, la película iba a comenzar en 1993. En ese momento, Jackson enfrentaba acusaciones de abuso sexual infantil. La escena inicial mostraba al intérprete de ‘Smooth Criminal’, interpretado por su sobrino en la vida real, Jaafar Jackson, mirándose al espejo mientras la policía llegaba al rancho Neverland.

Jackson negó durante su vida todas las acusaciones en su contra.

open image in gallery Jaafar Jackson interpreta a su tío, Michael Jackson, en la película biográfica ( Lionsgate )

Sin embargo, según un nuevo informe de Variety, esa escena fue eliminada de la versión final, junto con el tercer acto de Michael, que iba a abordar el impacto del escándalo en la vida de Jackson.

Fuentes con conocimiento de la producción dijeron a la publicación que se eliminaron todas las referencias a las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante.

El estreno de la película se retrasó mientras los cineastas preparaban un nuevo final, lo que implicó 22 días adicionales de rodaje el verano pasado. Según el informe, la película ahora termina con Jackson en la cima de su fama durante la gira Bad.

De acuerdo con fuentes citadas por Variety, estos cambios habrían añadido entre 10 y 15 millones de dólares al costo de la película. El proyecto había recibido inicialmente luz verde con un presupuesto de 155 millones de dólares.

The Independent se puso en contacto con Universal Pictures para solicitar comentarios.

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Según la publicación, el cambio en la narrativa de la película se produjo después de que los abogados de la familia Jackson encontraran una cláusula en un acuerdo con Jordan Chandler, uno de los acusadores de Jackson en 1993, que establecía que no podía ser representado ni mencionado en ninguna película.

Las acusaciones de Jordan Chandler, que tenía 13 años cuando conoció a Jackson, llevaron al Departamento de Policía de Los Ángeles a iniciar una investigación penal contra el cantante. Aunque las autoridades no encontraron pruebas físicas en su contra, la familia Chandler presentó una demanda civil ese mismo año.

A comienzos de 1994, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico que, según Jackson y sus abogados, no implicaba una admisión de culpabilidad. Ese mismo año, la investigación se cerró después de que la familia Chandler se negara a cooperar.

La familia Jackson también tuvo un papel destacado en la producción de la película, una participación que comenzó mucho antes de que el sobrino del cantante de ‘Thriller’ lo interpretara en pantalla.

Su abogado, John Branca, figura como productor del proyecto y, junto con la archivista de la herencia, Karen Langford, fue consultado sobre decisiones de producción. Además, el hijo del artista, Prince Jackson, participa como productor ejecutivo y, según informes, estuvo presente en el set de rodaje todos los días.

Michael cuenta con un reparto coral que incluye a Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier y Miles Teller, y su estreno está previsto para el 24 de abril.

Traducción de Leticia Zampedri